De Formule 1-coureurs en –teams hebben een weekje de tijd gehad om bij te tanken van de tweede triple header van het seizoen. Aankomend weekend gaat op Spa-Francorchamps het derde drieluik van start. Na de race in de Ardennen reist het circus direct door naar Monza, gevolgd door een debuut op Mugello. Maar eerst een van de meest geliefde races op de kalender: de Grand Prix van België.

Met twee tweede plaatsen en een overwinning kan Max Verstappen tevreden terugkijken op het tweede drieluik van dit overvolle seizoen. Hoewel de Mercedessen nog altijd te snel lijken – tenzij het erg warm wordt en de bandenslijtage een rol gaat spelen – pikt de Nederlander zijn podiumplaatsen mee. Daardoor staat hij keurig tweede in de stand om de wereldtitel, al is de achterstand op leider Lewis Hamilton al opgelopen tot 37 punten. Kan hij in zijn thuisrace de marge wat verkleinen? In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en streamen en meer.

Wanneer vindt de Grand Prix van België plaats?

Datum: Zondag 30 augustus 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus 2020 wordt op het circuit van Spa-Francorchamps de Formule 1 Grand Prix van België afgewerkt. Op vrijdag staan twee vrije trainingen van anderhalf uur op het programma. De eerste training van de Belgische GP start om 11.00 uur, de tweede vrije training begint om 15.00 uur. Op zaterdag staat om 12.00 uur de laatste vrije training gepland, deze duurt een uur. Twee uur na afloop van die sessie, om 15.00 uur, gaat de kwalificatie van start. Een uurtje later weten we hoe de startopstelling voor de race eruitziet. De Grand Prix van België vindt plaats op zondagmiddag 30 augustus en start om 15.10 uur Nederlandse tijd.

Hoe kan ik de Grand Prix van België kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd





Zender: Canvas

Kanaal: 30 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 52 voor Ziggo

Start uitzending: 15.00 uur Nederlandse tijd

Je kunt de Formule 1 Grand Prix van België op de Nederlandse televisie kijken via de zender RTL Deutschland en via aanbieder Ziggo. De Duitse zender is bij alle aanbieders beschikbaar en brengt live verslag uit van de kwalificatie en de race. Voorafgaand aan de race vindt een uitgebreide voorbeschouwing vanaf locatie plaats. Nadeel is dat de live-uitzending tijdens de wedstrijd enkele malen wordt onderbroken door reclame. De uitzending van RTL Deutschland begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. De zender is bij KPN, Telfort en XS4ALL te zien via kanaal 46. Bij Ziggo vind je RTL Deutschland op kanaal 58. Via T-Mobile Thuis kijk je via kanaal 397, met Tele2 via kanaal 223.

Voor deze Grand Prix bestaan er twee uitzonderingen op de regel. Zo is Ziggo Sport gratis te ontvangen bij alle aanbieders, waardoor alle fans in Nederland live naar de race kunnen kijken. Daarnaast zendt het Belgische Canvas de thuisrace live uit. Zij hebben een eenmalige deal voor de live-uitzending van de Formule 1-race. De uitzending begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. Canvas vind je bij KPN, Telfort en XS4ALL op kanaal 30. Bij Ziggo kijk je Canvas op kanaal 52.

Kijk je liever naar een Nederlandse zender, dan kan je terecht bij Ziggo. Abonnees van deze aanbieder kunnen via kanaal 14 live naar de kwalificatie en de race kijken. Daarnaast is de betaalmodule Ziggo Sport Totaal. Hiermee krijg je toegang tot zes sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier worden ook de vrije trainingen uitgezonden. Bovendien krijg je toegang tot livetiming, boordradio’s en onboardcamera’s van je favoriete coureurs. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is ook verkrijgbaar voor klanten van andere aanbieders.

De live-uitzending van de Formule 1-race wordt voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing. Vanuit de studio kijken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos samen met enkele gasten vooruit naar de race. Het liveverslag wordt verzorgd door commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. Zij zijn aanwezig op het circuit. De uitzending begint om 14.00 uur, zeventig minuten later start de race.

Kan ik de race streamen?

Als je op zoek bent naar een online stream om de Formule 1 live te kijken, kan je terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de F1. Hier worden alle trainingen, kwalificaties en races live uitgezonden. Bovendien heb je toegang tot livetiming, driver tracker en onboardbeelden van alle coureurs. Je kunt ook kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen. Een abonnement op F1TV Pro kost per jaar 64,99 euro. Je kunt dan live Formule 1 kijken op je mobiel, tablet of pc/laptop.

Een alternatief voor F1TV Pro is Ziggo Sport Go, de streamingsdienst van Ziggo. Hiermee kijk je alle trainingen, kwalificaties en races op je smartphone, tablet of pc/laptop. Bovendien krijg je toegang tot het speciale Racing-kanaal, waar ook diverse andere kampioenschappen uitgezonden worden. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,99 euro per maand en werkt in heel Europa, waardoor je ook in andere landen naar de Nederlandse aanbieder kunt kijken.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Na de race verschijnt er een video met de hoogtepunten op het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1. Deze video duurt vijf tot tien minuten en bevat beelden van de start, de hoogtepunten, crashes, inhaalacties, pitstops en de podiumceremonie. Ook komt de volledige uitslag uitgebreid voorbij. Later op de dag wordt het kanaal aangevuld met reacties van de hoofdrolspelers van de race.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van België?

De Grand Prix van België gaat over 44 ronden. Het circuit van Spa-Francorchamps is liefst 7,004 kilometer lang. Dat brengt de totale raceafstand op 308,176 kilometer. Een Formule 1 Grand Prix is altijd minimaal 305 kilometer lang. De ronde waarin die afstand wordt overschreden is over het algemeen de laatste ronde van de race. Uitzondering op de regel is de Grand Prix van Monaco: deze race gaat over ‘slechts’ 260 kilometer.

Weersverwachting Grand Prix van België

Het wordt spannend in Spa-Francorchamps wat betreft de race-omstandigheden. Zondag kán het regenen maar 100 procent zeker is het nog niet. En juist die onzekerheid, die wisselende omstandigheden, zullen mogelijk een grote impact hebben op de uiteindelijke uitslag. Net als in Nederland is de lucht in België vochtig, onstabiel en koel. Het wordt dus sowieso een race bij relatief lage temperaturen.

Zondag trekken de buien in de loop van de dag naar Duitsland weg. Vroeg in de ochtend zal het circuit nat zijn, maar of de buien 's middags ook nog boven Spa hangen is afwachten. Al met al dus nog veel onzekerheid. Bij droog weer zal soms de zon schijnen en wordt het een graad of 20. Bij buien moet de temperatuur moeite doen om de 16 graden te halen.

