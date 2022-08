De Grand Prix van Melbourne wordt daarmee voor het tweede jaar op rij de derde ronde van het F1-seizoen. De race was traditiegetrouw de seizoensopener, maar als onderdeel van een nieuwe deal heeft de wedstrijd tussen nu en 2035 slechts vijf keer die eer. In 2024 en 2025 is het weer de beurt aan Australië. De overige drie worden verspreid over het daaropvolgende decennium. De datum voor 2023 moet nog wel worden goedgekeurd door de FIA.

De Australische Grand Prix van 2023 wordt naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke editie, omdat de kans groot is dat er een coureur uit Melbourne op de startgrid staat. Naar verluidt heeft Oscar Piastri een contract getekend bij McLaren, waardoor hij, na Mark Webber en Daniel Ricciardo, wellicht de derde Australiër wordt die in het Melbourne-tijdperk aan zijn thuisrace deelneemt. Daarnaast is het de eerste rijder uit de grote stad zelf. Of er twee Australiërs op de grid staan, is niet helemaal duidelijk. De verwachting is namelijk dat Piastri landgenoot Ricciardo vervangt bij het Britse raceteam. Er is wel een kans dat Alpine Ricciardo terughaalt naar Enstone.

Met de komst van het FIA F2- en FIA F3-kampioenschap kent het Australische Grand Prix-weekend ook een nieuw programma. De opstapklassen van de Formule 1 raceten nooit eerder in Melbourne.