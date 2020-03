Promotor GP Australië blikt terug op F1-chaos in Melbourne

Een nachtelijke stemming onder teambazen en getouwtrek over wie de verantwoordelijkheid en dus financiële consequenties zou dragen, leidden tot extreem veel onduidelijkheid in het Albert Park. Het resulteerde in tegenstrijdige mediaberichten en uiteindelijk boze fans voor de poorten. De FIA- en F1-voormannen fungeerden na deze sof als kop van jut, al bleef Andrew Westacott ook niet buiten schot. Hij deelde als voorman van de Australian Grand Prix Corporation, de lokale promotor, in alle malaise en kritiek.

GP Australië zat net op het kantelpunt van corona

Een week na dato legt hij in de Below the Bonnet-podcast uit hoe het geplande raceweekend heeft kunnen ontaarden in zo'n chaos. Volgens Westacott valt het toe te schrijven aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. "Vijf dagen voordien gingen er nog gewoon 86.000 mensen naar een cricketwedstrijd. Wij zaten met de GP van Australië echt precies op het omslagpunt. Een week later konden evenementen namelijk zonder problemen worden afgelast." Hiermee duidt Westacott onder meer op het schrappen van de races in Bahrein en Vietnam.

Westacott erkent dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient, maar wil benadrukken dat het proces achter de schermen uitermate complex was. Al was het maar door de vele spelers op het toneel. "De FIA was erbij betrokken, evenals alle teams en de Formule 1 zelf. Verder speelde de Victoriaanse overheid [deelstaat Victoria] natuurlijk ook een rol in het geheel. Daarbij moet je bedenken dat bijna iedereen in verschillende tijdzones zat, dat maakte het er niet makkelijker op."

Weekend zonder F1 is overwogen

Het duurde extra lang omdat alle betrokkenen zich moesten buigen over verschillende facetten, zo had Westacott meerdere scenario's klaarliggen. Eén daarvan was om het evenement 'gewoon' door te laten gaan zonder de Formule 1. "We hielden inderdaad rekening met verschillende scenario's. Er is daarbij overwogen om door te gaan zonder de Formule 1." Dit kwam ter sprake na een nachtelijke bijeenkomst waarin de meeste teams tegen een race zonder McLaren stemden. "We waren daarmee op de hoogte van de meningen van teams. Maar dat moest nog wel worden geratificeerd in latere gesprekken met FIA-president Jean Todt en met Chase Carey namens de Formule 1. Daarbij speelde ook weer mee dat Carey nog vanuit Vietnam moest komen."

Het leidde voor Westacott tot een kort nachtje en veel stress. "De laatste call [van donderdag] duurde tot iets van 02.30 uur. Daarna heb ik vier uurtjes geslapen en begon het weer. Ik maakte me in dat stadium vooral zorgen over de fans, de teams, onze medewerkers en al onze leveranciers." Westacott weet namelijk dat er in die laatste categorie rake klappen vallen, bij bedrijven die hun brood hoopten te verdienen tijdens de Australische GP. "Die wilden zichzelf aan de wereld tonen, dat viel door de afgelasting ineens weg. Het gaat ook verder dan dit evenement, veel bedrijven worden keihard geraakt omdat de evenementenindustrie in Victoria en de rest van het land wordt gedecimeerd. Daardoor werd ik op een gegeven moment ook emotioneel. Ik dacht aan alle mensen waar ik [in aanloop naar de race] mee heb gewerkt, je hebt samen toch een band opgebouwd."

VIDEO: De gevolgen van de afgelaste Australische GP