Vijf Formule 1-races die van de kalender werden gehaald

Grand Prix van Nederland 1957 1 / 5 Foto door: Motorsport Images De Grand Prix van Nederland stond voor het eerst in 1952 op de kalender van het officiële WK Formule 1, maar werd in de beginjaren vaker niet dan wel gereden. Ook 1957 was zo'n jaar dat de Formule 1 Zandvoort links liet liggen. Dit keer niet omdat de organisatie het entreegeld niet bij elkaar kreeg, maar vanwege de Suezcrisis. Dit conflict in het Midden-Oosten over wie er nou eigenlijk eigenaar was van het Suezkanaal zorgde voor een wereldwijde economische crisis. Het Formule 1-seizoen ging door, maar de race in het economisch zwaar getroffen Nederland werd net als de GP’s van België en Spanje geschrapt.

Grand Prix van Zwitserland 1983 2 / 5 Foto door: Sutton Images Na het ernstige ongeluk in 1955 op Le Mans waarbij tientallen mensen omkwamen, werden al direct enkele GP's geschrapt, onder andere in Duitsland en Frankrijk. De Zwitserse overheid reageerde echter het meest drastisch en verbood voortaan elke autorace. Toen de Formule 1 in de jaren zeventig echter in buurland Frankrijk zo populair werd dat men daar een tweede race wilde, zag de Zwitserse automobielclub zijn kans schoon. Het bood aan om de Swiss Grand Prix te organiseren... in het Franse Dijon. De editie van 1982 werd gewonnen door Keke Rosberg, maar die van 1983 ging niet door. De Franse tv-zender RTF weigerde om naast de eigen Franse Grand Prix nog een tweede race te verslaan.

Grand Prix van België 2003 3 / 5 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images In 2002 besloot de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tot een wereldwijd verbod op tabaksreclame rond sportevenementen. Omdat veel stallen in die tijd werden gesponsord door de tabaksindustrie kreeg de Formule 1 ontheffing om tot eind 2006 met tabaksreclame te blijven rondrijden en ondertussen op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten. De Belgische overheid wilde echter van geen uitzondering weten en legde per direct een algeheel verbod op, dus ook voor de Grand Prix van België van 2003. De teams kwamen in verzet, zij wilden gewoon met hun tabaksstickers blijven rijden. De FIA sloot zich aan bij dat standpunt en haalde de race van de kalender.

Grand Prix van Bahrein 2011 4 / 5 Foto door: XPB Images Een ongeschreven regel luidt: politici moeten zich niet bemoeien met sport en sporters moeten zich niet bemoeien met politiek. Toch is dat precies wat er gebeurde in 2011. De Grand Prix van Bahrein stond gepland op 13 maart als seizoensopener, maar de Arabische Lente die het hele Midden-Oosten in z’n greep hield bereikte rond die tijd ook het koninkrijk in de Perziche Golf. Er braken ernstige rellen uit in het land. Bang dat een wereldevenement als een Formule 1-race weleens door demonstranten aangegrepen zou kunnen worden om de aandacht van de wereldmedia te krijgen, besloot de kroonprins van het land de race af te gelasten.