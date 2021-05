Stoker, een Britse advocaat, is voormalig president van de Britse MSA en is al sinds 2004 lid van de FIA World Motor Sport Council. De afgelopen negen jaar diende hij als plaatsvervangend sportief directeur bij de mondiale autosportbond, waar hij nauw samenwerkte met FIA-president Jean Todt, die aan het eind van dit jaar aftreedt. Stoker heeft een team samengesteld met Kristensen als toekomstig plaatsvervangend sportief directeur. Hij is recordhouder wat betreft het aantal overwinningen in Le Mans. Nadat hij in 2014 met pensioen ging, werd hij in 2016 aangesteld als president van de FIA Drivers Commission. Daarnaast heeft Stoker Thierry Willemarck uit België gekozen voor een post op mobiliteit, terwijl Brian Gibbons uit Nieuw-Zeeland aanblijft als president van de FIA-senaat.

Meer over Graham Stoker: Graham Stoker: De stille revolutionair die voor het FIA-presidentschap gaat

Bij de lancering van zijn campagne zei Stoker: “Ik wil dat de FIA en onze leden wereldwijd invloed krijgen op alle aspecten van onze sport, mobiliteit, transport en nieuwe energie. We bouwen door op het uitstekende werk dat president Jean Todt de afgelopen twaalf jaar verricht heeft. We zijn trots dat we nieuwe innovatieve programma’s en middelen hebben kunnen opstarten om onze leden van dienst te zijn. Ik ben blij met de bijdrage die we hebben kunnen leveren aan het versterken van onze clubs en het bouwen aan de FIA tot een sterke, gerespecteerde en invloedrijke internationale organisatie. We bouwen verder aan deze zaken om de organisatie nog sterker te maken.”

De FIA-presidentsverkiezing vindt plaats in december. De enige andere kandidaat tot nu toe is voormalig rallycoureur Mohammed Bin Sulayem. In het kader van #ThinkingForward sprak Motorsport.com uitgebreid met Stoker over zijn achtergrond, zijn visie en de toekomst van de autosport en Formule 1.