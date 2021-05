“De autosport heeft het geweldig gedaan tijdens de pandemie”, zegt Stoker. “Nu we deze periode achter ons laten, wil ik ervoor zorgen dat het vertrouwen terugkeert en we weer kunnen investeren, dat we stabiel uit de pandemie kunnen komen. Ook dat we actief bezig gaan met de uitdagingen waarmee we te maken hebben. Ik bedoel, het hele systeem voor de aandrijflijnen, met welke brandstof we moeten rijden, het is eerder een kans dan een probleem. Dat is het. Ik wil op die manier een verschil maken en ik heb daarvoor de juiste competenties. Ik heb ervaring met sleutelmomenten in de autosport, ik heb het van dichtbij gezien; ik ben twee keer bij het Concorde-verdrag geweest, heb onderhandeld over het World Rally Championship, we hebben de Formule E opgericht. Al dat soort zaken heb ik meegemaakt en die ervaring wil ik gebruiken.”

Stoker werd als kind al besmet met het autosportvirus: “Ik was twaalf jaar oud toen ik Autosport las”, zegt hij. Hij had interesse in de racewereld en wilde graag rijden, maar een grote carrière zat er niet in door het struikelblok dat zovelen van een carrière weerhoudt: financiën. Het zorgde er echter wel voor dat het toegankelijk maken van de autosport een van zijn belangrijkste missies werd. Veel van zijn energie stak hij de afgelopen twaalf jaar in het organiseren van een goede instapmogelijkheid in de autosport. Hij had daarvoor contact met organisaties in 146 landen en was verbonden aan het programma FIA Women in Motorsport.

Naast een carrière als advocaat bemoeide hij zich in het VK met de achtergrond van de sport. Hij was vijf jaar steward bij het BTCC en werd daarna voorzitter van de RAC Motorsport-raad. Hij speelde een rol in het redden van de Britse Grand Prix, die onder vuur lag bij FIA-preses Max Mosley en Bernie Ecclestone. Zij vonden het evenement in 2000 een soort bazaar. Stoker werkte met nationale en regionale overheden om een nieuwe infrastructuur aan te leggen waardoor de race in 2002 beter toegankelijk was voor de 120.000 fans. Stoker was steward in de Formule 1 en had een zetel in de FIA World Motor Sport Council. Daardoor kwam hij in contact met Todt, die een goede rechterhand zocht toen hij zich in 2009 verkiesbaar stelde om Max Mosley op te volgen.

“Op dat moment zat ik al in het Internationaal Hof van de FIA, hield ik me bezig met het anti-dopingbeleid en was ik steward in Formule 1”, zegt Stoker. “Ik kende het World Council en kende de leden over de hele wereld, de 146 landen waar we opereren. Dat is wat ik toevoegde aan het team van Jean. Hij werd gezien als een van de beste managers uit zijn tijd. Ik heb de kennis van de clubs toegevoegd, de kennis van de FIA. We hebben samengewerkt en ik ben trots dat hij me drie keer opgenomen heeft in zijn team. Het is een hele interessante periode geweest.”

Nu heeft Stoker zelf een plaatsvervangend sportief directeur gekozen: negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen. Hij is de afgelopen vijf jaar voorzitter geweest van de FIA Drivers Commission.

De autosport moet toegankelijk worden

Maar hoe ziet Stoker de rol van de FIA in de moderne autosport en hoe helpt men de sport te groeien? “Het gaat niet alleen om het omkaderen en organiseren van een veilige en eerlijke sport, maar we moeten ook zorg dragen voor de groei van de sport, het zoeken van talent, het voeren van debatten over bepaalde regels en zorgen dat we het technische aspect van onze unieke industrie gebruiken. Dit zijn dingen waar de moderne federatie zich mee bezig moet houden. Dat niet alleen, de mobiliteit is een belangrijke pilaar in onze organisatie en dat is nuttig voor al onze landen. We hebben zoveel leden. Dat maakt ook dat we de kans hebben om denkprocessen te beïnvloeden en een verschil te maken in de manier waarop beleid geformuleerd wordt. Ik ben zeer geïnteresseerd in dit soort beslissingen.”

Stoker typeert de twaalf jaar dat Todt aan het hoofd van de FIA stond als de tijd van een “stille revolutie”, waarbij de focus lag op het moderniseren van de federatie. “Als ik terugkijk hebben we er in ieder geval voor gezorgd dat het weer een moderne organisatie is geworden in plaats van een partij die enkel de regels voorschrijft. We hebben onze eigen programma’s opgezet over de hele wereld, hebben onze leden sterker gemaakt. Het is een belangrijke business om evenementen te organiseren. Daar gaat het om, het organiseren van veilige en eerlijke evenementen. We hebben ook gewerkt aan programma’s om de inclusiviteit te verbeteren, met bijvoorbeeld Women in Motorsport. We hebben geprobeerd overal ter wereld talent te scouten en die een duwtje in de rug te geven. Daar ben ik gepassioneerd mee bezig geweest, het is ook onze verantwoordelijkheid en rol om een bijdrage te leveren in het technische hoger onderwijs.”

Stoker is zelf een simracer. “Ik houd ervan om op Le Mans te rijden”, zegt hij. Hij hoopt de ontwikkeling van esports en simracen door te zetten als nieuwe pilaar van de sport. Dit plan kreeg recent een boost toen de discipline door het IOC opgenomen werd in de digitale Olympische Spelen. “Het is fantastisch dat de Spelen in beeld komen”, aldus Stoker, die de toegankelijkheid van de simracerij belangrijker vindt. “Je kunt het in de hele wereld doen, in Afrika en Azië. We kunnen overal simulators neerzetten en jonge mensen interesseren voor de sport. Dat is geweldig, een belangrijk deel van onze sport en daar kunnen we inzetten op groei. Het kan nog veel groter worden.”

Sport beschermen

Voor de echte autosport zijn er tal van bedreigingen en kansen. De belangrijkste was tot nu toe vaak veiligheid, maar inmiddels is duurzaamheid de grootste uitdaging voor de sport: “We moeten handelen om onze sport te beschermen”, zegt Stoker. “We hebben een geweldig verhaal, zoals de huidige Formule 1-motoren en de efficiëntie van die machines. Niemand heeft ooit zulke motoren gebouwd. In de Formule E zie je wat er gedaan wordt qua snelladen en de technologie van batterijen. Ook waterstof gaat belangrijk worden, we zagen dat vorig jaar al in Le Mans. Het gaat een belangrijk onderdeel worden van de sport. Ook moeten we kijken naar e-brandstoffen en de manier waarop de duurzaam kunnen zijn, bijvoorbeeld met zonne-energie en het ontwikkelen van synthetische brandstoffen voor verbrandingsmotoren. Elke keer dat we een motor starten, kunnen we bijdragen aan klimaatverandering. Op dat vlak liggen er veel kansen.”

Hij vervolgt: “En dan het hele plan met betrekking tot diversiteit, een wereldwijd programma. Mijn ervaring en moeilijkheden met het voortzetten van mijn carrière op de baan hebben ervoor gezorgd dat iedereen de kans moet krijgen om op een competitief niveau te racen, ongeacht de connecties maar puur op basis van talent. Daar moeten we iets aan doen. Dat zijn uitdagingen die we hebben, maar we kunnen op dat vlak iets bereiken. We moeten kansen benutten. Ik houd me daar graag mee bezig en denk graag mee over oplossingen.”

De presidentsverkiezingen van de FIA worden gehouden aan het eind van 2021, tijdens de algemene vergadering en het gala in december. De enige andere kandidaat die zich tot nu toe gemeld heeft is voormalig rallyrijder Mohammed Bin Sulayem.