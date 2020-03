Graf van voormalig F1-coureur Peterson vernield door vandalen

Peterson verscheen gedurende zijn loopbaan 123 keer aan de start van een Formule 1 Grand Prix. De laatste keer was op Monza, tijdens de Grote Prijs van Italië in 1978. Zoals bekend veranderde de Lotus 78 van Peterson tijdens die race in een afschuwelijke vuurbal. James Hunt, Clay Regazzoni en Patrick Depailler wisten hem nog uit het brandende wrak te redden, maar de daaropvolgende operatie zou tot complicaties leidden (beenmerg in de bloedbaan) en hem zodoende alsnog te machtig blijken.

Peterson werd begraven in zijn geboortestad Örebro. Op de begraafplaats aldaar hebben vandalen zondagnacht toegeslagen en schade aangericht. Volgens de Zweedse krant Nerikes Allehanda was de aanval niet bewust tegen Peterson gericht, maar werd zijn graf 'toevallig' betrokken in deze vernielzucht. "Het is schandalig. Maar het had niets met Peterson als individu te maken", laat Brita Wennsten namens de kerk weten. "Alles wijst erop dat de daders lukraak hebben gehandeld."

Het overlijden van Peterson liet de Formule 1 in 1978 verre van ongemoeid. Zo waren zijn collega's Hunt, Niki Lauda, Jody Scheckter en Emerson Fittipaldi de kistdragers van Peterson. Diens vrouw Barbro heeft Petersons veel te vroeg dood nooit kunnen verwerken en pleegde een aantal jaren later zelfmoord. Zij heeft haar laatste rustplaats eveneens in Örebro gevonden.

Met medewerking van Jonathan Noble