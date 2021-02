GPUpdate Podcast: Verstappen waagt zich niet aan voorspellingen

In de GPUpdate Podcast praten Erwin Jaeggi, Ronald Vording en Mike Mulder je bij over de start van het nieuwe seizoen van Red Bull Racing. Wat kwamen we de afgelopen dagen te weten over de RB16B? Hoe beleefde Max Verstappen op Silverstone zijn eerste meters van 2021? En wat mogen we komend seizoen verwachten van de Bulls?

Luister hieronder direct naar de nieuwe GPUpdate Podcast. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.