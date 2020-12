GPUpdate Podcast: Red Bull kan (nu echt) niet langer om Perez heen

Pas bij zijn 190ste start – afgelopen weekend in de Grand Prix van Sakhir – mocht hij dan eindelijk voor het eerst op het hoogste treetje van het podium plaatsnemen. Ter vergelijking: Mark Webber staat tweede op die lijst, zijn eerste overwinning kwam ‘al’ na 130 starts.

Het lijkt erop dat Perez precies op het juiste moment piekt. Zijn contract bij Racing Point loopt af en de 30-jarige coureur heeft nog geen stoeltje voor 2021. Hij werd door Red Bull al eens genoemd als mogelijke vervanger van Alexander Albon, maar dat team lijkt nog geen afscheid te willen nemen van de Britse Thai en biedt hem kans op kans. Maar waar Albon de laatste tijd ten onder lijkt te gaan aan de druk, daar bewijst Perez week in, week uit dat hij presteert op de momenten dat het er toe doet. Na zijn overwinning in Bahrein concludeert het panel van de GPUpdate Podcast dan ook dat Helmut Marko en Christian Horner nu echt geen enkele reden meer hebben om Perez te negeren en Albon de hand boven het hoofd te houden. Het is tijd dat Red Bull de knoop doorhakt en een einde maakt aan het lijden van zowel Albon als Perez.

Uiteraard bespreken Erwin Jaeggi, Ronald Vording en Mike Mulder in de GPUpdate Podcast ook het optreden van George Russell bij Mercedes. Was er sprake van een complot? En wat te denken van de uitvalbeurt van Max Verstappen? Was die te voorkomen?

En we beantwoorden de lezersvraag van deze week: Moet de Formule 1 niet toe naar een systeem met vaste reservecoureurs die ook daadwerkelijk in mogen vallen als één van de vaste waarden niet aan de start kan verschijnen.

