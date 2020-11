GPUpdate Podcast: Mercedes schrijft historie op Imola

Ook bespreken we de overwinning van Lewis Hamilton: Had hij geluk met de virtuele safety car of was zijn strategie dermate goed dat hij Valtteri Bottas toch wel zou verslaan? Wat gebeurde er bij de uitvalbeurt van Max Verstappen? Hadden Red Bull en Verstappen anders moeten handelen na de controverse over het taalgebruik van de Nederlander? En zijn de dagen van Alex Albon bij Red Bull nu echt geteld?

Erwin Jaeggi, Ronald Vording, Mike Mulder en Mark Bremer bespreken het in de dertiende aflevering van de GPUpdate Podcast. Vergeet je vooral niet te abonneren op de podcast zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. De GPUpdate Podcast is beschikbaar in alle bekende podcastapps. maar je kunt de aflevering ook gewoon hieronder luisteren.