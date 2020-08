Podcast: Mengt Verstappen zich nog in de F1-titelstrijd?

Het verjaardagsfeestje van de Formule 1 is wonderwel goed verlopen voor Red Bull Racing, veel beter dan vooraf voor mogelijk werd gehouden. Maar wat zit er na deze zegetocht nog meer in het vat? Kan Verstappen na een tegenvallend begin nog terugkeren in de titelstrijd en Mercedes het vuur aan de schenen leggen? Red Bull-adviseur Helmut Marko is hoopvol gestemd, maar hoeveel waarde moeten we aan zijn woorden hechten?

In de tweede aflevering van de GPUpdate Podcast komen al deze vragen aan bod. GPUpdate.net-journalisten Erwin Jaeggi, Ronald Vording en Mark Bremer analyseren de 70th Anniversary Grand Prix en bespreken de verdere actualiteit in de Formule 1. Zo is er naast Verstappen veel aandacht voor het kopieergedrag van Racing Point, de toekomstplannen van Mercedes en de schrijnende worsteling van Sebastian Vettel bij Ferrari.

Beluister hieronder de podcast, de GPUpdate Podcast is tevens verkrijgbaar in Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts.