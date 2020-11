GPUpdate Podcast: Hamilton geeft 'masterclass' in Turkije

Veel hoefde Hamilton niet te doen om zijn wereldtitel veilig te stellen, teamgenoot Valtteri Bottas werkte een bijna beschamende wedstrijd af op het Turkse asfalt. Desondanks maakte Hamilton zijn punt door na een matige kwalificatie helemaal naar voren te rijden en uiteindelijk met een grote voorsprong te winnen. Hij deed dat op versleten intermediates, die meer grip gaven dan slicks. Hamilton kreeg de afgelopen jaren vaak het verwijt dat hij vanwege zijn goede auto zo sterk was, maar nu liet hij zien dat de omgang met de banden en het aanpassen op de omstandigheden ook tot zijn sterke punten behoren

Het vaste panel van Motorsport.com bespreekt de Turkse GP onder de bezielende leiding van presentator Erwin Jaeggi. Het gaat niet alleen over de zevende wereldtitel van Hamilton, maar ook over de prestaties van Max Verstappen. Na een goede kwalificatie waarin hij tweede werd, wist hij de race niet tot een goed eind te brengen. Zelf was dit volgens Verstappen te wijten aan de afstelling en een probleem met de voorvleugel, maar was Verstappen zelf niet veel te enthousiast toen hij Sergio Perez in wilde halen?

Ook bespreken we Racing Point nog dat een opvallend weekend kende met de prestaties van Lance Stroll en Perez. Is Stroll van zijn ‘rijkeluis-stigma’ af en heeft Perez zichzelf op de kaart gezet met een knappe tweede plaats in Istanbul? Tot slot passeert ook de nieuwe F1-kalender van 2021 nog even de revue en de plek van Circuit Zandvoort in het bijzonder.

In onderstaande player kun je naar de GPUpdate Podcast luisteren, maar abonneren kan ook via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.