Zandvoort heeft cruciale vergunning voor Dutch GP binnen

Naast alle vergunningen die nodig waren om het circuit (en de bijbehorende faciliteiten) te mogen verbouwen, moet Circuit Zandvoort voor de Formule 1-race ook nog over een aanvullende evenementenvergunning beschikken. Voor een dusdanig groot evenement moet de gemeente namelijk akkoord gaan met extra afspraken op het gebied van veiligheid, onderhoud en natuurlijk de veelbesproken verkeersplannen.

Circuitdirecteur Robert van Overijk liet in een eerder stadium al aan Motorsport.com weten dat alle benodigde documentatie daarvoor op tijd is aangeleverd door het circuit. Vervolgens zou de gemeente Zandvoort aan zet zijn, om alles onder de loep te nemen en een afweging te maken. Dit proces is inmiddels achter de rug. Rob Langenberg bevestigt namens de Dutch GP-organisatie aan BNR dat de benodigde vergunning is afgegeven door de gemeente. Op het vlak van vergunningen is hierdoor alles geregeld voor de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985.

In sportief opzicht moet Circuit Zandvoort nog wel een Grande One-licentie krijgen van de FIA. Dat predicaat is formeel nog niet binnen, al lieten betrokkenen aan Motorsport.com weten dat het 'normaal gesproken een formaliteit zou moeten zijn'. De FIA is in een eerder stadium namelijk uitvoerig betrokken bij en ook akkoord gegaan met alle renovatieplannen. Als alles wordt uitgevoerd zoals op papier staat, zal de FIA de benodigde licentie dus 'gewoon' verstrekken. De keuring hiervoor zal plaatsvinden nadat alle werkzaamheden aan de vernieuwde baan zijn afgerond. Circuit Zandvoort verwacht dit deel van de renovatie eind februari af te ronden.

Video: Virtuele ronde over het vernieuwde Circuit Zandvoort