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Formule 1 GP van Las Vegas

F1 GP van Las Vegas: Volg de race in Las Vegas met live-timing

Ronde-voor-ronde verslaggeving van de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas

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Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

Ronde: 2 23:07

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Gasly gaat Colapinto voorbij in bocht 1 en klimt naar de zesde plaats, maar Russell zit Verstappen momenteel op de huid - maar kan hij dichtbij genoeg blijven om de slipstream te gebruiken? En kan Hadjar zich hierin mengen?

Russell schiet Verstappen voorbij met die slipstream richting bocht 14 en pakt de leiding... maar dat duurt niet lang, want Verstappen gaat buitenom richting de laatste bocht!

Lichten uit

23:06

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De Grand Prix van Las Vegas 2026 is begonnen!

Het is showtime! Verstappen heeft een goede start, dekt Russell af, terwijl Hadjar en Norris vechten om de derde plek. Tot nu toe allemaal clean.

Lindblad houdt de vijfde plek vast, gevolgd door de Alpines, Antonelli en Hulkenberg.

Hadjar pakt de slipstream achter Norris bij het uitkomen van bocht 12 en de Red Bull schiet voorbij, terwijl de Audi van Hulkenberg wordt opgeslokt door de Ferrari's.

Groene vlag

23:01

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Formatieronde.

Albon kan deze race mogelijk niet starten, Lawson evenmin, omdat er nog altijd aan hun auto's wordt gewerkt. Zonde om helemaal hierheen te reizen en dan niet te kunnen racen, maar zo loopt het nu eenmaal.

22:59

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Luchttemperatuur: 12C.

Baantemperatuur: 14C

Het is fris!

22:58

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Bandenkeuzes

Soft: Verstappen, Russell, Norris, Hadjar, Lindblad, Gasly, Colapinto, Leclerc, Hamilton, Hulkenberg, Bortoleto, Albon, Camara, Perez, Piastri, Alonso, Bottas, Sainz, Stroll.

Medium: Antonelli, Lawson, Bearman.

22:56

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Nog vijf minuten te gaan! Ben je klaar voor wat actie in Las Vegas?

22:51

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Dus, koers in pelotonstijl verwacht? Als Verstappen zijn gebruikelijke werk kan doen door goed weg te komen en in de eerste ronde buiten de grens van één seconde te komen, kan hij het effect van de slipstream en de overtake mode beperken.

Zo niet, en als we in de openingsronde een dicht op elkaar gepakt veld krijgen, kan het een heel vermakelijke avond worden. Of ochtend. Of welk moment van de dag het ook is.

22:46

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22:44

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Alex Albon is ook vanaf de grid naar de pitlane verplaatst. Ze vallen hier bij bosjes!

22:43

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Max vs. George (opnieuw)

Met Antonelli's gridstraf van vijf plaatsen voor het nemen van een nieuwe motor bestaat onze eerste startrij uit Max Verstappen en George Russell - twee coureurs die, alweer, met elkaar in de clinch lagen na contact in VT3.

Verstappen had Russell ingehaald op het achterste rechte stuk, waarna Russell probeerde terug te pakken, maar Verstappen sneed hem af bij het aanremmen - maar de Mercedes-coureur weigerde toe te geven en dat leidde tot wat gedoe in bocht 14.

Gaat de onderlinge spanning door tot in bocht 1, of komen ze er allebei heelhuids doorheen?

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

22:39

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Lawson start vanuit de pitlane

Een late wijziging in de startopstelling: Liam Lawson start vanuit de pitlane, omdat Racing Bulls een brandstoflek in zijn auto heeft moeten repareren.

De Kiwi zou vanaf de zevende plaats starten, maar moet nu aan een inhaalrace beginnen als hij van start kan gaan.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

22:37

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Topsnelheid McLaren ‘schokkend’ - in beeld gebracht

Lando Norris kwalificeerde zich als vierde en start als derde voor de Las Vegas GP - zijn ronde was 0,351s langzamer dan die van Antonelli, maar Norris had bij het uitkomen van bocht 12 een voorsprong van 0,581s.

“We zijn schokkend op de rechte stukken. Echt verschrikkelijk op de rechte stukken. Mijn ronde was heel goed. Het was met gemak mijn beste ronde. Maar we verliezen gewoon, ja. Ik bedoel, op Kimi verliezen we 8 tienden in de laatste sector.”

Hoe ziet dat eruit? Deze grafiek toont de verschillen in hun rondes - en hoeveel tijd de McLaren verliest op het rechte stuk achterop het circuit.

Andrea Stella zei dat verwacht werd dat de topsnelheid altijd pijn zou doen, door McLarens kortere overbrengingsverhoudingen en iets hogere drag - geweldig voor bochten, minder goed voor lange rechte stukken.

“We maakten ons zorgen over hoe geschikt de eisen van dit circuit voor onze auto zouden zijn. Om redenen waar we eerder over hebben gesproken: snelheid ontwikkelen op zeer hoge snelheid. Want dit gaat niet alleen om de topsnelheid, maar ook om de topsnelheid in combinatie met de slipstream waar iedereen naar zoekt.

“Daardoor kom je in werkgebieden van de motor terecht die met onze verhoudingen niet ideaal zijn. We weten dat drag aerodynamisch gezien niet ons sterke punt is. Maar we hebben in de debrief besproken dat we holistisch moeten kijken naar alle omstandigheden die de topsnelheid beïnvloeden. Maar we hebben hier zeker kenmerken gezien die vergelijkbaar zijn met Monza, met Baku. En onder alle omstandigheden waren we niet bijzonder competitief.”

22:25

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"Het was allemaal slipstream!" - de kracht van de slipstream

Kimi Antonelli schreef zijn snelste ronde in de kwalificatie die hem geen pole opleverde toe aan de sterke slipstream op de Las Vegas Strip, waarin hij meegezogen werd door een groepje auto's voor hem.

"Terugdenken aan hoe het vroeger in Mini Karts was en dat gewoon nadoen", zei hij over zijn ronde. "Het was zo'n vreemde kwalificatie voor mij. Nul gevoel met de auto en de banden, en die laatste ronde, weet je, omdat ik de vlag dreigde te missen, moest ik erdoorheen pushen. Ik begon waarschijnlijk op 1,5 seconde van de auto voor me, en ik had ook een lage bandentemperatuur. Ik probeerde gewoon de ronde te rijden, maar omdat de slipstream hier zo sterk is, lukte het me om hem op pole te zetten, maar alleen dankzij de laatste sector." Pierre Gasly, die in Monza pole pakte door op vergelijkbare wijze gebruik te maken van slipstream, noemde de slipstream "waanzinnig".

"Eerlijk gezegd was de slipstream waanzinnig. Als je naar de laatste sector van Antonelli kijkt, snap je gewoon hoe krachtig die is. Ik bedoel, ik heb dat nog nooit in een auto gevoeld. Dus ja, veel kwam daardoor. Helaas werkte het gewoon niet helemaal zoals we wilden."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

22:12

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Lees ook:

22:08

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Starting grid

All Stats

Cla Driver # Chassis Engine Time Tyres km/h 1

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull

1'34.151

237.104 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes

+0.073

1'34.224

236.920 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes

+0.093

1'34.244

236.870 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull

+0.441

1'34.592

235.998 5

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull

+0.517

1'34.668

235.809 6

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes

1'33.893

237.755 7

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull

+0.939

1'35.090

234.762 8

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes

+0.954

1'35.105

234.725 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes

+1.163

1'35.314

234.211 10

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari

+1.046

1'35.197

234.498 11

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari

+1.102

1'35.253

234.361 12

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi

+1.309

1'35.460

233.852 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi

+1.842

1'35.993

232.554 14

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes

+1.974

1'36.125

232.235 15

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari

+2.069

1'36.220

232.005 16

S. Perez Cadillac F1 Team

11 Cadillac Ferrari

+3.232

1'37.383

229.235 17

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes

+0.748

1'34.899

235.235 18

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda

+3.249

1'37.400

229.195 19

V. Bottas Cadillac F1 Team

77 Cadillac Ferrari

+3.450

1'37.601

228.723 20

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes

+1.490

1'35.641

233.410 21

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda

+3.399

1'37.550

228.842 22

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari

+13.854

1'48.005

206.690 View full results

Startopstelling

22:06

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Terugblik op de kwalificatie

Formule 1

Antonelli was het snelst in de kwalificatie in Las Vegas, maar krijgt een gridstraf van vijf plaatsen

22:06

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Welkom bij de GP van Las Vegas

Welkom allemaal bij onze verslaggeving van de F1 Grand Prix van Las Vegas! Over ongeveer 55 minuten gaat de race over de Strip echt van start.

Maar we hebben nog wat tijd te vullen, dus laten we intussen toewerken naar de race...

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 04:07

Ronde:

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