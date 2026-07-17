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GP van België F1: Antonelli snelste in VT2 voor Norris, rode vlag door Gasly

Late rode vlaggen veroorzaakt door Gasly's crash verstoorden een sessie waarin Mercedes opnieuw vooraan te vinden was

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli schoot naar de top van de tijdenlijst in de tweede vrije training van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van België, net geen twee tienden voor Lando Norris in een sessie die tweemaal met rood werd onderbroken.

De eerste rode vlag was onschuldig genoeg en werd gezwaaid vanwege grind op het circuit; de tweede werd veroorzaakt door de crash van Pierre Gasly in de laatste 15 minuten van de sessie, waardoor de long runs van de teams werden onderbroken. De Alpine-coureur verloor de achterkant bij het uitkomen van Les Fagnes en raakte vervolgens met de achterkant van de auto de buitenmuur, waardoor hij zijn achtervleugel kwijtraakte.

Antonelli had op zijn eerste run op zachte banden een 1m45.944s neergezet om voor de Red Bulls te komen, en zijn ronde werd uiteindelijk niet verbeterd door de daaropvolgende pogingen van anderen op de C4-compound. Deze vroege verkennende runs op mediums, bedoeld om de wijzigingen te verkennen die in de pauze waren aangebracht, werden onderbroken door de eerste rode vlag om het grind op de baan bij Stavelot op te ruimen.

De Italiaan voerde na de eerste reeks runs het veld aan met een 1m46.911s, waarmee hij de FP1-referentietijd van Max Verstappen verbeterde, en hij was slechts 0.011s sneller dan de openingsrun van Isack Hadjar in FP2 op de medium band.

Na een vertraging van vijf minuten grepen de teams de kans om aan hun kwalificatiesimulaties te beginnen. Hadjar ging vervolgens naar de snelste tijd tijdens zijn eerste run op zachte banden en noteerde een 1m46.714s, goed voor de eerste plaats; de Fransman krijgt een forse gridstraf voor de race van zondag na een reeks wijzigingen aan de aandrijflijn buiten zijn toegestane aantal.

Verstappen vond vervolgens drie tienden ten opzichte van zijn teamgenoot en pakte een 1m46.416s, waarmee de Nederlander kortstondig bovenaan stond.

Max Verstappen had a brief spell at the top

Max Verstappen had a brief spell at the top

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Op zijn eigen set zachte banden noteerde Antonelli vervolgens een 1m45.944s, bijna een halve seconde sneller dan de viervoudig kampioen, nadat hij aan het begin van de ronde twee paarse sectoren had neergezet. Dit was een belangrijke richttijd voor de anderen om op te jagen, en Lewis Hamilton kwam met zijn eerste run op zachte banden uiteindelijk alleen tussen de Red Bulls terecht.

Norris kwam dicht bij de tijd van Antonelli en was met zijn eerste poging 0.190s langzamer dan de kampioenschapsleider, maar slaagde er niet in zich bij hem in de 1m45s te voegen, terwijl McLaren zijn kaarten op tafel legde met een sterk tempo in de middensector.

De tijd van Verstappen bleek uiteindelijk goed genoeg voor de derde plaats voor Hamilton, wiens ronde aanvankelijk werd geschrapt - maar dit leek een verwarring op het bord van de wedstrijdleiding te zijn en de tijd werd uiteindelijk hersteld.

Hadjar stond voor Oscar Piastri, die de eerste 20 minuten miste omdat zijn auto werd gerepareerd na een vermoedelijk hydraulisch probleem in FP1. Piastri was de laatste coureur binnen een seconde van Antonelli's tijd, met Franco Colapinto als zevende met een solide ronde. Gasly's beste ronde, vóór de crash, was twee tienden langzamer dan die van zijn teamgenoot - maar deze werd geschrapt vanwege track limits.

George Russell stond op een teleurstellende achtste plaats, 1.2s achter zijn teamgenoot, terwijl de twee Racing Bulls-coureurs de top 10 completeerden - Arvid Lindblad, met de nieuwe roll-hoop-update, voor Liam Lawson.

Silverstone-winnaar Charles Leclerc stond slechts 11e op de tijdenlijst, nadat zijn 1m47.0s - een ronde die goed genoeg was geweest voor de zevende plaats - werd geschrapt omdat hij de bocht bij Raidillon had afgesneden.

F1 Belgian GP: FP2 Results 

Alle statistieken
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

1'45.944

S 237.997
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.190

1'46.134

0.190 S 237.571
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 21

+0.472

1'46.416

0.282 S 236.941
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.747

1'46.691

0.275 S 236.331
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+0.770

1'46.714

0.023 S 236.280
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.982

1'46.926

0.212 S 235.811
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.203

1'47.147

0.221 S 235.325
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+1.285

1'47.229

0.082 S 235.145
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 20

+1.350

1'47.294

0.065 S 235.002
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 16

+1.490

1'47.434

0.140 S 234.696
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+1.524

1'47.468

0.034 S 234.622
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 16

+1.848

1'47.792

0.324 S 233.917
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 17

+2.008

1'47.952

0.160 S 233.570
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 19

+2.014

1'47.958

0.006 S 233.557
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.075

1'48.019

0.061 S 233.425
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.312

1'48.256

0.237 S 232.914
17 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.389

1'48.333

0.077 S 232.749
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+3.011

1'48.955

0.622 S 231.420
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 19

+3.255

1'49.199

0.244 S 230.903
20 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 20

+3.652

1'49.596

0.397 S 230.066
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 17

+5.187

1'51.131

1.535 S 226.888
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 19

+5.474

1'51.418

0.287 S 226.304
Volledige uitslag
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