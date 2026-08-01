GP van Bahrein in Maleisië: elke keer dat F1 onder de naam van een ander land reed

De aankondiging dat de terugkeer van Formula 1 naar Maleisië dit jaar als de Bahrain Grand Prix zou worden gepresenteerd, leidde zowel tot amusement als verwarring.

Sepang was immers de eerste van de door Hermann Tilke ontworpen generatie moderne F1-circuits in Azië, waardoor Maleisië een belangrijke vaste waarde op de kalender werd. Zelfs nadat het land in 2017 zijn contract met FOM beëindigde, is het circuit populair gebleven onder fans, van wie velen pleiten voor een comeback te midden van een bredere discussie over het toenemende aantal stratencircuits op de kalender.

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Sepang ligt ook pal naast Kuala Lumpur International Airport, de belangrijkste internationale toegangspoort van Maleisië. Een race op een van de meest herkenbare sportlocaties van het land presenteren als de Bahrain Grand Prix is daarom een ongebruikelijk voorstel.

Maar het aanhoudende conflict tussen de VS/Israël en Iran heeft een ongebruikelijke situatie gecreëerd, waarbij Bahrain de naamgevingsrechten behoudt van een race die het niet binnen zijn eigen grenzen kan organiseren.

Hoewel de Maleisië/Bahrain-constructie in sommige opzichten ongekend is, is het niet de eerste keer dat F1 een race heeft georganiseerd onder de naam van een ander land.

GP van San Marino

Right side of the grid preparing for the formation lap Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Het bekendste voorbeeld is de GP van San Marino. De race werd in 1981 voor het eerst gehouden en vernoemd naar de kleine, door land omgeven staat San Marino, hoewel hij in werkelijkheid in Italië werd verreden. Imola organiseerde zelfs de Italiaanse Grand Prix in 1980 terwijl Monza werd gerenoveerd en daardoor niet beschikbaar was. Maar toen het vernieuwde circuit van Monza het jaar daarop weer klaar was om races te ontvangen, moest F1 het evenement in Imola een andere naam geven om de twee races in Italië van elkaar te onderscheiden.

Interessant genoeg kreeg de race, toen Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari tijdens de pandemie in 2020 terugkeerde op de F1-kalender, opnieuw een andere identiteit, als verwijzing naar de regio van Italië waarin het circuit ligt.

Zo heeft Imola inmiddels F1-races georganiseerd onder drie verschillende namen: Italian Grand Prix, San Marino Grand Prix en Emilia Romagna Grand Prix.

GP van Luxembourg

David Coulthard, McLaren Mercedes Photo by: Motorsport Images

Luxembourg heeft slechts één permanent circuit, dat niet volgens F1-normen is gebouwd. Het wordt door eigenaar Goodyear voornamelijk gebruikt voor rijderstraining, waarbij een TCR-race in 2016 het meest prominente motorsportevenement was.

Toch verscheen de naam Luxembourg GP in de jaren 1990 twee keer op de kalender. Beide races werden in werkelijkheid gehouden op de Nurburgring in Duitsland, zo’n 80 km van de grens tussen de twee landen.

Dit was een periode waarin F1 in Duitsland een hoge vlucht nam, waarbij het succes van Michael Schumacher de serie in het land naar nieuwe hoogten stuwde.

Vanaf 1995 begon Duitsland twee ronden van het wereldkampioenschap te organiseren. Het evenement op Hockenheim behield de naam Duitse GP, terwijl de Nurburgring gastheer werd van wat de Europese GP werd genoemd. Maar de naamgevingsrechten voor de Europese GP gingen in 1997 naar Jerez, en de race op de Nurburgring werd uiteindelijk twee jaar lang als de Luxembourg GP gepresenteerd.

Vanaf 1999 konden de organisatoren van de Nurburgring hun race echter weer als de Europese GP presenteren, en verdween de naam Luxembourg van de F1-kalender.

Zwitserse GP

Keke Rosberg, Williams Photo by: Williams F1

Zwitserland was een van de oorspronkelijke locaties van het F1-wereldkampioenschap, met races op het circuit van Bremgarten tussen 1950 en 1954. Sterker nog, Zwitserland organiseerde al grote motorsportevenementen in het tijdperk vóór het kampioenschap, waarbij Auto Union (nu Audi) en Mercedes-Benz de vroege edities van de Swiss Grand Prix in de jaren 1940 domineerden.

Maar dat veranderde allemaal na de beruchte ramp van Le Mans 1955 in Frankrijk, waarna Zwitserland circuitraces om veiligheidsredenen verbood. In de loop der tijd werd het circuit van Bremgarten in Bern door de natuur overgenomen, en de autosport keerde pas op Zwitserse bodem terug toen Formula E in 2018 Zürich aandeed.

Tussen 1955 en 2018 werden er echter twee autoraces verreden onder de naam Swiss GP, alleen vonden die niet plaats in Zwitserland.

In 1975 werd in Dijon in Frankrijk een race buiten het kampioenschap gehouden onder de titel Swiss GP, en het evenement kreeg de status van volledige puntenrace toen het in 1982 terugkeerde. Het was in Dijon waar Keke Rosberg de enige overwinning van zijn kampioenschapswinnende seizoen met Williams behaalde.

Eerder dit jaar heeft Zwitserland het verbod op autosport volledig opgeheven, nadat het al een uitzondering had gemaakt voor elektrisch racen om Formula E in staat te stellen evenementen in Zürich en Bern te organiseren.

Europese GP van 2016

Nico Rosberg, Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid Photo by: Sutton Images

De Europese GP van 2016 was nog een anomalie, ook al werd de race technisch gezien niet onder de vlag van een ander land verreden. Toen Formula 1 in 2016 zijn debuut maakte in de straten van Baku, werd het evenement gepresenteerd als de European Grand Prix in plaats van de Azerbaijan Grand Prix. Hoewel Azerbaijan vaak wordt omschreven als een transcontinentaal land dat zich uitstrekt over Europa en Azië, ligt de hoofdstad Baku ten oosten van de Grote Kaukasus en wordt die doorgaans als Aziatisch beschouwd.

De beslissing voelde daarom ongebruikelijk, vooral omdat eerdere edities van de European Grand Prix waren gehouden op circuits als Donington Park, Jerez, de Nurburgring en Valencia.

Vanaf 2017 nam de race in Baku de naam Azerbaijan GP aan, die hij tot op heden blijft gebruiken.