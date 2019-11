Tech GP Amerika: Laatste F1-updates rechtstreeks uit de pits

Haas F1 Team VF-19, voorvleugel

Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de nieuwe en oude versie van de Haas-voorvleugel voor dit weekend. De nieuwe vleugel (links) is iets meer voorovergebogen in overeenstemming met de huidige trend. De buitenste delen van de flaps zijn iets lager op de endplate bevestigd. Daarbij is er ook een stukje uitgesneden uit de bovenste hoek. Haas gebruikt de nieuwe voorvleugel vooral om te testen voor 2020 en zal er in Texas dan ook niet mee racen.