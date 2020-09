Turkse GP verkoopt 40.000 tickets in eerste zes uur kaartverkoop

De Formule 1 keert in november na negen jaar afwezigheid terug in Turkije en wederom is Istanbul Park de plaats van handeling. Het is een van de races die aan de kalender is toegevoegd nadat het coronavirus voor een reeks afgelastingen had gezorgd. Vorige maand vertelde Vural Ak, de voorzitter van promotor Intercity, dat publiek welkom is bij het evenement en dat men grofweg de helft van de capaciteit van het circuit wilde vullen. Dat komt neer op 100.000 toeschouwers op de dag van de race. Om dat te bereiken, is een beperkt aantal tickets voor 30 Turkse Lira (ongeveer 3,40 euro) in de verkoop gegaan.

Die tickets blijken in trek, want binnen een uur na de start van de kaartverkoop waren al 10.000 stuks verkocht. Na zes uur was dat aantal opgelopen tot liefst 40.000 tickets. Het zorgt voor vertrouwen bij Ak dat er inderdaad 100.000 fans op de tribune zullen zitten op 15 november, ondanks dat de Turkse GP in 2011 geen grote bezoekersaantallen wist te trekken. “We wilden onder normale omstandigheden de volledige capaciteit van 220.000 stoeltjes vullen, maar dat is niet mogelijk met COVID-19”, zegt Ak. “We zijn gepassioneerd en enthousiast over deze sport en we kunnen het succesvol organiseren. Maar, zoals je weet, er is COVID-19. Daarom hopen we 100.000 mensen te trekken.”

Het valt niet uit te sluiten dat er voor het evenement nog een nieuwe piek komt qua besmettingen met het coronavirus waardoor de plannen gewijzigd moeten worden, maar Ak is ervan overtuigd dat de protocollen ervoor zullen zorgen dat er veel publiek bij de race aanwezig kan zijn. “We moeten op alles voorbereid zijn. Als de ziekte erger wordt dan nu, dan kan de race zonder toeschouwers gereden worden. Maar we kennen de capaciteit van dit circuit: zo’n 220.000 mensen kunnen de race bekijken vanaf de tribunes en de open gebieden”, zegt Ak. “Uit veiligheidsoverwegingen kunnen op dit moment, als we een aantal secties afsluiten, zo’n 100.000 toeschouwers de race bekijken terwijl de social distancing-regels wordt gevolgd.”

Met medewerking van Abdullah Çelik