GP Spanje achter gesloten deuren: Geen fans welkom in Barcelona

De Grand Prix van Spanje staat als vierde race op de Formule 1-kalender van 2021 geposteerd. Een week na de krachtmeting in Portimao is Barcelona aan de beurt, hetgeen goed is voor de eerste 'double header' van het jaar. De race in Catalonië zal dus worden afgewerkt zonder fans op de tribunes, zo is zaterdag officieel bevestigd. De lokale autoriteiten hebben geen toestemming gegeven voor een groot publieksevenement in het tweede weekend van mei.

"De huidige coronaregels om de volksgezondheid te beschermen staan zoiets niet toe en zijn zeker van kracht tot en met 26 april. Onder de huidige omstandigheden is het onmogelijk om te voorspellen of de gezondheidssituatie wel versoepelingen toestaat voor het weekend van 7 tot en met 9 mei." Onder de huidige regelgeving kan het evenement met andere woorden niet met fans erbij worden georganiseerd en de onzekerheid voor begin mei is simpelweg te groot. Daardoor is er voor duidelijkheid gekozen en voor het scenario dat sowieso door kan gaan: een race achter gesloten deuren.

Het is al het tweede seizoen op rij dat het Circuit de Barcelona-Catalunya een F1-race zonder fans organiseert. "Gezien de situatie in Catalonië heeft het management van dit circuit Formula One Management zelf op de hoogte gebracht en doorgegeven dat de Spaanse GP van 2021 zonder toeschouwers wordt gehouden." Dit heeft financiële consequenties, niet in de laatste plaats voor de Formule 1 zelf, al is daar nog niets over naar buiten gebracht. In de lijn der verwachting ligt echter dat de organisatie van de Spaanse GP geen 'entry fee' hoeft te betalen en dat er net als vorig jaar financieel maatwerk wordt geleverd. Wel maakt de organisatie duidelijk: "Het Circuit de Barcelona-Catalunya zal geld terugstorten aan alle mensen met een kaartje voor de Grand Prix van 2021, ook andere betrokkenen bij het circuit worden gecompenseerd."