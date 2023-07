GP Singapore: Ontdek het 10-daagse festival en unieke F1-ervaring

Al sinds 2008 is de Singapore Grand Prix een icoon op de F1-kalender. Dit is dé racebestemming waar raceliefhebbers van over de hele wereld samenkomen. De stad Singapore staat bekend om haar spectaculaire nachtrace, waar de scherpe bochten, sprankelende lichten en het indrukwekkende decor van de stad voor een ongeëvenaarde race-ervaring zorgen. En er is meer te beleven. Het weekend is de ultieme combinatie van entertainment op én naast het circuit. Artiesten als Post Malone, Robbie Williams, Kings of Leon, Culture Club, Madness, Groove Armada, The Kooks en nog veel meer zullen optreden en zorgen voor meer dan 80 uur entertainment op het circuitterrein.

De Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix is onderdeel van de Grand Prix Season Singapore (GPSS), een 10-daags spektakel dat de stad transformeert in een bruisend centrum van feesten, winkelen, festivals en nog veel meer. Van 8 tot en met 17 september 2023 kun je genieten van een gevarieerd programma met culturele activiteiten in verschillende wijken en grootschalige evenementen die je meenemen in de opwinding van het raceseizoen.

Wees erbij en boek hier je vliegtickets en hier jouw toegangskaarten voor de Grand Prix

Feesten in verschillende delen van de stad

Verken de verschillende wijken van Singapore en dompel jezelf onder in de unieke atmosfeer van elk gebied. Over het hele eiland worden verschillende activiteiten georganiseerd. Of je nu een feestganger bent of meer houdt van culturele activiteiten, je komt ogen en oren tekort.

In de wijk Orchard staat alles in het teken van de Grand Prix. Autosportfans vinden er verrassende pop-upstores en langs de promenade meeslepende optredens van artiesten uit verschillende genres. In Clarke Quay treffen locals en toeristen elkaar vanwege de vele mogelijkheden voor entertainment en ontdekken van culinaire hoogstandjes: zowel overdag als tot in de late uurtjes kan men er terecht. Een mix van kunst en cultuur met tentoonstellingen zijn te vinden in Kampong Gelam. Maar ook voor een bruisende avond is er genoeg vertier met muziekfestivals en shows. En voor wie van de zon, de zee en het strand wil genieten mag een bezoek aan de wijk Sentosa niet ontbreken. Van strandfeesten tot schatzoeken en fitnessprogramma’s voor de hele familie, aan iedereen is gedacht.

Singapore Airlines Foto door: Singapore Airlines

Reis in stijl

Vlieg vanuit Nederland naar Singapore met Singapore Airlines, de trotse titelsponsor van de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix. De vliegtuigmaatschappij heeft service en comfort hoog in het vaandel staan, ongeacht in welke klasse je reist. Met dagelijkse vluchten van Amsterdam Schiphol Airport naar Singapore, kom je vroeg in de ochtend aan en heb je volop tijd om van je verblijf te genieten.

Mis deze kans niet om de spanning van de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix te ervaren en de prachtige stad Singapore te verkennen. Boek nu hier je tickets bij Singapore Airlines en bereid je voor op een onvergetelijke race-ervaring. Bestel op deze website jouw toegangskaarten voor het raceweekend.

Start van de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix Foto door: Singapore GP Pte Ltd