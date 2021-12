GP Saudi-Arabië voor tweede keer onderbroken na zware crash

De eerste tien ronden verliepen nog verrassend rustig op het Jeddah Corniche Circuit, maar daarna tekende Mick Schumacher voor de eerste crash van de dag. De Duitser belandde keihard in de baanafzetting in bocht 22. Het voorval is te vergelijken met Charles Leclerc, die op vrijdag eveneens zijn Waterloo vond op dat punt. Het belangrijkste is dat Schumacher via de boordradio zelf kon laten weten dat hij in orde is.

De safety car werd eerst de baan op gestuurd, maar vier ronden later besloot de wedstrijdleider het signaal code rood te geven. Dat moment kwam als een welkom intermezzo voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur heeft de leiding namelijk in handen gekregen na de crash van Schumacher, maar zag zijn Mercedes-rivalen bij de eerste de beste mogelijkheid onder de safety car naar binnen komen voor een setje harde banden. Verstappen oogde kwetsbaar op mediums, al kon hij door de eerste code rood ook naar het rubber met de witte wangen.

De wedstrijdleiding koos nadien voor een staande start, maar de pret bleek slechts van korte duur. Waar Verstappen P1 met een slechte start verloor en daarna buiten de baan inhaalde, ging het iets verderop behoorlijk mis. Sergio Perez is klaar, maar de impact van Nikita Mazepin was nog veel steviger te noemen. De Rus knalde vol achterop George Russell, die eveneens forfait heeft moeten geven. De wedstrijdleiding kon daardoor niets anders dan de race voor een tweede keer te onderbreken met een rode vlag.