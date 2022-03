Ferrari F1-75 achtervleugel Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De Ferrari F1-75 achtervleugel voor het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit.

Ferrari F1-75 remconfiguratie Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De voorremconfiguratie van de F1-75 tijdens de opbouwfase in vol ornaat. Je ziet ook mooi de metalen 'stokjes' in de luchthapper om te voorkomen dat vuil en rubber de koele luchtstroom blokkeert in het kanaal.

Ferrari F1-75 achterrem Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ter vergelijking de achterremconfiguratie zonder de remtrommel.

AlphaTauri AT03 voorrem Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een blik onder de remtrommel van de AlphaTauri AT03. Je ziet hier bijvoorbeeld mooi het buizenwerk dat koele lucht richting remklauw stuurt.

Alpine A522 voorvleugels Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine heeft verschillende voorvleugelconfiguraties meegenomen naar Jeddah. De bovenste variant heeft een extra Gurney op de rand van de bovenste flap voor net iets meer neerwaartse druk.

Ferrari F1-75 voorrem Foto: Giorgio Piola

Een mooi beeld van de voorwielophanging en remconfiguratie van Ferrari. Ook de remschijf is goed zichtbaar, met de vele kleine gaatjes voor gewichtsbesparing en temperatuurhuishouding.

McLaren MCL36 detail Foto: Giorgio Piola

De naakte McLaren MCL36 biedt ons een mooie blik op de power unit, versnellingsbak, achterwielophanging en de bevestiging van de uitlaat.

Alfa Romeo C42 detail Foto: Giorgio Piola

Ter vergelijking de Alfa Romeo C42 in een vergelijkbare staat.

Alpine A522 remtrommel Foto: Uncredited

Alpine heeft ervoor gekozen om de remklauw aan de voorzijde van de configuratie te plaatsen, met druppelvormige koelopeningen in de omringende 'duct'.

Alpine A522 detail Foto: Uncredited

De Alpine A522 zonder het afdekkapje en neus geeft ons een mooi beeld van de bevestiging van de ophangingselementen, waaronder de hefdemper.

Alpine A522 achtervleugel Foto: Uncredited

Alpine heeft een low downforce achtervleugel meegenomen naar Jeddah. Het team experimenteerde hier al kortstondig mee in Bahrein.

Alpine A522 brake drum Foto: Uncredited

Een blik op de achterrem van de Alpine A522 zonder de remtrommel bevestigd.

AlphaTauri AT03 rem Foto: Uncredited

De voorrem van de AlphaTauri AT03 vanuit een andere hoek gezien laat mooi het buizenwerk rondom de remklauw zien.

AlphaTauri AT03 detail Foto: Uncredited

Een stiekeme blik in de pitbox van AlphaTauri biedt ons een blik op de koelcomponenten, zowel in de sidepod als bovenop de power unit.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

Ook bij Ferrari kregen we in de opbouwfase een mooi beeld van de bevestiging van de ophanging.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

De airbox van de Ferrari zonder de behuizing van de onboardcamera. Zo is mooi te zien hoe de vinnen van de airbox eromheen moeten grijpen.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

Een Ferrari-monteur werkt aan de onderkant van de linker sidepod.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

Ondertussen wordt aan de linkervoorzijde de remschijf gemonteerd.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

De F1-75 op het moment dat de stuurarmen nog niet bevestigd zijn aan het chassis.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Uncredited

Red Bull had in Bahrein moeite met de temperatuur van de remmen en heeft, net als enkele andere teams, ervoor gekozen om de remschijf in een omhulsel te plaatsen.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Uncredited

De RB18 pull-rod voorwielophanging en de hefdemper zijn verder naar binnen in het chassis geplaatst dan de push-rod variant bij de concurrentie. Zie ook hoe de bovenste wishbone door het chassis heen loopt.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Uncredited

Een kijkje onderhuids bij de RB18, met onder meer de koeler bovenop de power unit.

Mercedes W13 detail Foto: Uncredited

De achterrem van de Mercedes W13 in de opbouwfase.

Mercedes W13 detail Foto: Uncredited

De veelbesproken spiegels en luchtstroomgeleiders van de W13 op de side impact structure.

Mercedes W13 detail Foto: Uncredited

De W13 zonder bodywork, waardoor de power unit goed zichtbaar is. Ook zie je hier de horizontaal bevestigde koeler, die gevoed wordt door de airbox.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

De Ferrari F1-75 zonder bodywork legt de onderste side impact spar bloot.

McLaren MCL35M voorvleugels Foot: Uncredited

Een selectie aan voorvleugels buiten de McLaren-pitbox.

Haas VF-22 voorvleugels Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ook Haas heeft meerdere versies meegenomen naar Jeddah.

AlphaTauri AT03 detail Foto: Uncredited

Een kijkje onder het chassis van de AlphaTauri AT03. Op deze foto is mooi te zien hoe de F1-teams elk beetje ruimte benutten, getuige de hoeveelheid materiaal in die kleine ruimte.