Portugese GP mikt op 45.000 fans per dag: "Unieke F1-kans Portimao"

Vraag een willekeurige coureur uit de toerwagens of uit één van de opstapklassen naar diens ervaring op Portimao en grote kans dat er een glimlach op het gezicht wordt getoverd. De Portugese omloop kan vanuit rijdersoogpunt namelijk op veel goedkeuring rekenen, al is dat in de voorbije jaren niet afdoende gebleken om een bezoek van de Formule 1 aan de Algarve af te dwingen. "Toen we twaalf jaar geleden met de exploitatie van dit circuit begonnen, was het meteen ons doel om de Formule 1 te verwelkomen", begint Praia zijn verhaal tegenover XS2Event in samenwerking met Motorsport.com.

Het is gelukt om deze ambitie qua testwerk te verwezenlijken, maar een officiële Grand Prix bleek lange tijd te hoog gegrepen. Vooral financieel. "We hebben eerder al wel gesprekken gevoerd met het Formula One Management om een Grand Prix te huisvesten, maar om eerlijk te zijn is de torenhoge fee steeds een struikelblok gebleken." De mondiale COVID-19-crisis heeft de situatie echter volledig veranderd. De interesse kwam in deze periode niet louter vanuit het circuit, maar juist vanuit de Formule 1 zelf. Om in coronatijd een fatsoenlijke kalender op poten te zetten, kwamen banen als Portimao - waar de faciliteiten op orde zijn - ineens in beeld.

Portugal loopt warm voor F1: 30.000 kaarten verkocht

"Corona heeft de wereld absoluut veranderd. Toen bleken de Formule 1-organisatie en Dorna [voor de MotoGP] ineens wel geïnteresseerd om de Algarve te bezoeken. Wij kunnen hier namelijk in een veilige omgeving een race organiseren", zo vervolgt Praia zijn verhaal. Dat blijkt ook wel uit het vastgestelde aantal toeschouwers voor de Portugese Grand Prix, waarvan de meeste voorgaande edities zijn verreden op het circuit van Estoril. Voor de uitgave in 2020 wordt de helft van de capaciteit in Portimao bezet. "We hebben in totaal 90.000 tribuneplaatsen op ons circuit. Met toestemming van alle overheidsinstanties mogen wij maximaal vijftig procent van die capaciteit gebruiken, 45.000 toeschouwers per dag dus."

Praia laat weten dat het de goede kant op gaat met de kaartverkoop. "In de eerste week van onze online kaartverkoop was het echt een gekkenhuis hoor, we hebben al meer dan 30.000 kaarten verkocht. De Formule 1 blijkt nog steeds enorm populair in Portugal en mensen willen allemaal bij de terugkeer van deze sport in ons land zijn." Praia benadrukt dat toeschouwers met een gerust hart naar het racespektakel in de Algarve kunnen komen. "Bij binnenkomst meten we de temperatuur van alle fans. Verder krijgt iedereen zijn of haar eigen stoelnummer toegewezen en is het niet toegestaan om op een andere stoel te gaan zitten. Tot slot laten we alleen toeschouwers met een mondkapje binnen, al mogen mensen dat mondkapje wel af doen als ze eenmaal op de juiste plek zitten."

Portimao langer op de kalender? "Een eenmalige kans"

Rest natuurlijk nog de vraag wat er na 2020 gaat gebeuren: is Portimao een blijvertje op de F1-kalender of blijft het bij die ene keer? Veel circuits die in coronatijd aan de F1-kalender worden toegevoegd, willen hun 'hulp' aan FOM uitonderhandelen om ook de komende jaren op de kalender te blijven. De ruimte op die planning is echter beperkt, zeker als je bedenkt dat circuits als Zandvoort en Hanoi al contracten op zak hebben. In Portimao overheerst dan ook realisme. "We weten dat dit momenteel een eenmalige kans is, al zullen we er wel alles aan doen om dit voor teams, sponsoren, organisatoren en fans een hele bijzondere ervaring te maken."

Wil jij bij de historische terugkeer van de Formule 1 naar Portugal aanwezig zijn? Dat kan! Koop hier je tickets voor de race in Portimao, om Max Verstappen en co van 23 tot en met 25 oktober in actie te zien.