GP Oostenrijk nog zeker tot en met 2030 op F1-kalender

Na een afwezigheid van elf jaar keerde de Formule 1 in 2014 terug op de Red Bull Ring. De Grand Prix van Oostenrijk groeide al snel uit tot één van de bestbezochte races van het seizoen. Dat heeft mede te maken met de vele Nederlandse fans die jaarlijks de weg naar het circuit in Spielberg weten te vinden. De Red Bull Ring heeft daarnaast veel krediet bij de F1-organisatie omdat het in zowel 2020 als 2021 twee races organiseerde en daarmee de helpende hand toestak tijdens de coronapandemie.

Het is de tweede contractverlenging in korte tijd tussen de Formule 1 en Projekt Spielberg, een dochteronderneming van Red Bull en organisator van de Grand Prix van Oostenrijk. In maart van dit jaar verlengden beide partijen hun overeenkomst al tot en met 2027. In aanloop naar de editie van dit seizoen voegen ze nog eens drie jaar toe aan de samenwerking, tot en met 2030.

“Ik ben verheugd dat we dit nieuws met onze uitstekende partners in Oostenrijk kunnen aankondigen”, reageert F1 CEO Stefano Domenicali. De Italiaan roemt de vorig jaar overleden Red Bull-topman Dietrich Mateschitz. “De visie en passie van Dietrich Mateschitz, een man die van deze sport hield, hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. Het is een heel bijzonder moment en een eerbetoon aan hem dat we kunnen melden dat we nog zeker tot en met 2030 zullen racen op dit ongelooflijke circuit. De race in Oostenrijk is een grote favoriet onder de coureurs en fans. We kijken uit naar de vele jaren van opwinding en actie die voor ons liggen.”

“Dit is geweldig nieuws voor alle betrokkenen”, vult Oliver Mintzlaff, de CEO van Red Bull Corporate Projects and Investments, aan. “Voor de omgeving Spielberg, die op de lange termijn versterkt zal worden. Voor de Formule 1, omdat de unieke traditie van één van de spectaculairste en sfeervolle races op de kalender wordt voortgezet. En natuurlijk voor de fans, teams en coureurs, die van de Red Bull Ring houden.”

Video: Samenvatting van sprintrace op de Red Bull Ring