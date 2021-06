Volle tribunes bij GP Oostenrijk: Maximale capaciteit mag benut

De organisatie in Spielberg liet eerder weten met een slimme truc voor 'significante bezoekersaantallen' te gaan. Door aanvullende versoepelingen is dat echter niet nodig. Alle tribuneplaatsen mogen worden bezet en de staanplaatsen zijn eveneens vrijgegeven. De Oostenrijkse regering heeft laten weten dat grote publieksevenementen in juli weer toegestaan zijn, in het geval van de Formule 1 met maximale capaciteit. "Door de recente aankondiging van de Oostenrijkse overheid dat een maximumaantal toeschouwers voor sportevenementen komt te vervallen, kan de Red Bull Ring de deuren weer volledig openen", laat de organisatie weten.

Doordat de versoepelingen vanaf 1 juli ingaan, wordt het voor de Grand Prix van Stiermarken eind juni nog niet helemaal vrijgegeven. Een week later heeft het Oostenrijkse Spielberg alsnog de primeur te pakken: voor het eerst sinds de seizoensfinale van 2019 kan er weer een circuit met de volledige capaciteit worden gevuld voor een F1-race. Goed nieuws voor de sport natuurlijk en logischerwijs ook voor toeschouwers die al een kaartje op zak hadden. "Iedereen die al een ticket had voor 2021, maar geraakt is door de initiële restricties kan het evenement bezoeken met het eigen toegangsbewijs." Er zijn overigens ook nog kaarten beschikbaar voor mensen die momenteel zonder ticket zitten, die kaarten zijn hier te bestellen.

Naast een ticket moeten fans een online formulier invullen en een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs voorleggen. Dat zijn momenteel de enige voorwaarden, de quarantaineplicht is namelijk afgeschaft in Oostenrijk. Als geïnteresseerden onder deze voorwaarden komen, kan er volgens de Oostenrijkse organisatie weer 'een echte festivalsfeer' ontstaan in de Alpen. Zo'n festivalsfeer wordt voor een belangrijk deel gecreëerd door Nederlandse fans, die pre-corona massaal naar Spielberg afreisden. De Max Verstappen-tribunes zijn er niet voor niets een bekend fenomeen. "De orange army heeft mij altijd vooruitgeholpen, ook tijdens de twee races die ik daar gewonnen heb", heeft de Limburger goede herinneringen aan een oranje gekleurde Red Bull Ring. "De laatste overwinning in 2019 was super, met een inhaalactie voor de winst in een van de laatste ronden. Dat er in Oostenrijk weer zoveel fans aanwezig zijn, is voor de sfeer natuurlijk geweldig”, aldus Verstappen op zijn eigen website.

