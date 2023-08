Halverwege vorig seizoen werd bekend dat vanuit Colombia interesse was om vanaf 2025 een F1-race te organiseren. De havenstad Barranquilla werd door voormalig president Ivan Duque genoemd als een mogelijke locatie waar de koningsklasse van de autosport zou gaan rijden. Het was daarmee de bedoeling dat het Zuid-Amerikaanse land naast Brazilië de tweede race op het continent ging organiseren. Volgens voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya, die afkomstig is uit het land, ging het echter vlak voor het sluiten van de deal mis.

"Het was zes, zeven maanden geleden voor 95 procent rond", vertelt Montoya in een interview met de Colombiaanse zender Semana TV. "Iemand heeft ergens een grote fout gemaakt. Ik weet dat, maar ik ga niet zeggen door wie. Ik kan niet meer zeggen, dat heb ik afgesproken." De Colombiaan sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog door de Formule 1 in zijn thuisland gereden wordt: "Dat kan zeker, zeker als er in de toekomst een Colombiaanse coureur in de F1 komt."

De zevenvoudig racewinnaar noemt dat hij ook direct betrokken was bij het binnenhalen van de race en licht een tipje van de sluier op waardoor de race toch niet naar het Zuid-Amerikaanse land gaat: "Ik ben met de organisatoren en de FIA in Barranquilla geweest. We hebben de baan bekeken, de hele lay-out lag er. Alles was geregeld, alles was klaar. Er miste alleen handtekening onder de documenten. Zo dicht waren we bij een Colombiaanse Grand Prix." Montoya vertelt ook welke race wel aan de kalender toegevoegd wordt: "Ze hebben de race aan een ander gegeven. Die gaat naar Madrid." De geruchten dat de Spaanse hoofdstad een Grand Prix wil gaan organiseren gaan al langer rond. Mogelijk rouleert de hoofdstad met Barcelona, waardoor het ene jaar er in Madrid geracet wordt en de andere in de Catalaanse stad.