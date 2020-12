GP Brazilië nog zeker vijf jaar op Interlagos dankzij nieuwe deal

De Formule 1 heeft woensdagavond deze nieuwe deal met een andere promotor in Interlagos aangekondigd, nadat eerder al voorzichtig doorschemerde dat dit circuit op de F1-planning van 2021 zou staan. Het nieuws over een meerjarig contract hing op zich ook al wat langer boven de markt, al liet de formele bevestiging nog enkele weken op zich wachten. In november maakten lokale gezaghebbers immers al melding van een akkoord, al wenste de Formule 1 te wachten tot medio december met het daadwerkelijke persbericht.

Weerstand tegen plannen in Rio

Met dit bericht lijkt er voorlopig een eind gekomen aan een felle machtsstrijd over de nationale Formule 1-race tussen de grote projecten in Sao Paulo (Interlagos dus) en Rio de Janeiro. In laatstgenoemde miljoenenstad werd namelijk eveneens aan een megalomaan F1-project gewerkt, waar bovendien veel geld en ook veel politieke steun mee gemoeid zou zijn. Dat plan voor een nieuw circuit kreeg vanwege de gevreesde milieuschade echter niet alle handen op elkaar.

Sterker nog: er zijn internationaal meerdere protestacties en petities op poten gezet. Ook Lewis Hamilton sprak zich uit tegen het project dat veel natuur- en milieuschade zou aanrichten. Mede door die weerstand laat een verplaatsing langer op zich wachten en blijft het fraaie circuit van Interlagos tot en met 2025 behouden voor de Formule 1, de aflopende deal is dus met vijf jaren verlengd. De editie van 2021 moet plaatsvinden in het weekend van 14 november.

Geld vanuit Abu Dhabi en nieuwe promotor

Daarnaast is de nieuwe deal te danken aan (financiële) steun vanuit Mubadala, een investeringsmaatschappij vanuit Abu Dhabi. Dit betekent zoals gezegd dat er een andere promotor achter het evenement komt te staan, Brasil Motorsports. Twee belangrijke aspecten achter de schermen, al maakt dat de vreugde bij de voornaamste betrokkenen bepaald niet minder. "We zijn erg blij om met de stad Sau Paulo te blijven samenwerken en om met deze nieuwe promotor in zee te gaan", laat F1 CEO Chase Carey weten. "Ik ben enorm blij dat Sao Paulo nog langer één van de belangrijkste evenementen ter wereld mag organiseren", voegde de burgemeester Bruno Covas. "We hebben er ook veel aan gedaan om de race te behouden."

VIDEO: Een (virtueel) rondje onboard over het circuit van Interlagos