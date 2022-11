GP Brazilië 2022: Hoe laat, F1 live kijken, Viaplay en meer

De hoofdprijzen zijn al enige tijd verdeeld, het gaat in de laatste Grands Prix van 2022 om de kruimels. Max Verstappen is opnieuw wereldkampioen bij de rijders en heeft het recordaantal zeges in een seizoen verbeterd, Red Bull Racing heeft de constructeurstitel al op zak. In Brazilië kan de formatie uit Milton Keynes wel het persoonlijke record qua zeges in een jaar scherper stellen. Aan Verstappen en teamgenoot Sergio Perez zal het niet liggen, maar wat kan de concurrentie? Ferrari en Mercedes zullen er alles aan doen om de hegemonie van Red Bull Racing te doorbreken. En gaat het weer nog een rol van betekenis spelen? We weten het zondagavond.

Hoe laat start de GP van Brazilië?

Datum: Zondag 13 november 2022

Start lokale tijd: 15.00 uur

Start Nederlandse tijd: 19.00 uur

De Grand Prix van Brazilië 2022 op het Autodromo Jose Carlos Pace wordt verreden op zondag 13 november. De race begint om 15.00 uur in de Braziliaanse middag, dat is om 19.00 uur Nederlandse tijd. De GP gaat over 71 ronden op het 4,309 kilometer lange circuit in Interlagos. Het baanrecord staat al sinds 2018 op naam van Valtteri Bottas met een 1.10.540.

Video: De hoogtepunten van de F1-sprintrace van de GP van Brazilië

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Brazilië

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 11 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Kwalificatie - Q1 Vrijdag 11 november 20.00u - 20.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Vrijdag 11 november 20.25u - 20.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Vrijdag 11 november 20.48u - 21.00u 16.48u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 12 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Sprintrace Zaterdag 12 november 20.30u - 21.00u 16.30u - 17.30u Grand Prix van Brazilië Zondag 13 november 19.00u 15.00u

Formule 1 live kijken: de GP van Brazilië

Viaplay

Start voorbeschouwing: 18.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 19.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 22.00 uur

De voorbeschouwing van Viaplay op de Grand Prix van Brazilië begint zondagavond om 18.00 uur Nederlandse tijd. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Christijan Albers en Tom Coronel vooruit op de naderende race. Er wordt regelmatig geschakeld met pitreporter Stephane Kox en analist Mike Hezemans in Brazilië voor het laatste nieuws en interviews. Om 18.55 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag van de actie. Tijdens de race worden zij bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Race Control Room. Na de finish wordt de podiumceremonie uitgezonden. De analisten in de studio bespreken de belangrijkste momenten en vanaf locatie komt Kox met interviews met de hoofdrolspelers.

F1TV

Start voorbeschouwing: 18.00 uur

Start race (Nederlandse tijd): 19.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 22.00 uur

De Formule 1-actie is voor Nederlandse fans ook te volgen via de officiële streamingdienst van de sport: F1TV. De voorbeschouwing op de Grand Prix van Brazilië begint om 18.00 uur. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de aanstaande race en bespreken het laatste nieuws. Ook zijn er interviews en analyses te zien. Om 18.55 uur begint de World Feed met de livebeelden van de race. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Na de finish is de podiumceremonie te zien en wordt er uitgebreid nagepraat met experts. Ook worden de hoofdrolspelers voor de camera gehaald voor interviews.

RTL Deutschland

Start voorbeschouwing: 17.45 uur

Start race (Nederlandse tijd): 19.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 21.15 uur

Het Duitse RTL zendt de Grand Prix van Brazilië live uit. De Formule 1 zit in Duitsland normaliter achter de betaalmuur, maar RTL mag enkele wedstrijden op het openbare net uitzenden. De voorbeschouwing op de race begint om 17.45 uur, waarin uitgebreid vooruitgeblikt wordt op de race met diverse experts. Het programma wordt om 18.45 voor tien minuten onderbroken voor het nieuws. Daarna begint het liveverslag van de race. Na afloop is de podiumceremonie te zien en worden diverse coureurs en teambazen geïnterviewd. Na de live-uitzending volgt om 21.15 uur een documentaire over Michael Schumacher.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Brazilië

Start uitzending: 23.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo heeft vanaf 2022 niet langer de live-uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Toch worden er diverse programma’s gemaakt tijdens de Grand Prix-weekenden. Zo is er vanaf 18.00 uur een voorbeschouwing op de race in Brazilië te zien. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten waarmee ze de belangrijkste ontwikkelingen in de sport bespreken en vooruitblikken op de race. Om 23.00 uur is vervolgens een uitgebreide samenvatting van de race te zien, met analyses van Doornbos en de overige tafelgasten. Het commentaar bij de hoogtepunten komt van Olav Mol. Dit programma duurt ongeveer een uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Brazilië

Uitzending: 21.25 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt op zondagavond een uitgebreide samenvatting uit van de Grand Prix van Brazilië. Het programma begint om 21.25 uur en is te zien op NPO1. Commentator Hans van Loozenoord verzorgt het commentaar bij de samenvatting. De race wordt vervolgens in de studio geanalyseerd door Jan Lammers. Het programma duurt ongeveer een half uur en wordt om 23.50 uur nog eens herhaald.

