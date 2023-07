Alpine A523 neus en voorvleugel

Alpine heeft twee verschillende configuraties van de voorvleugel meegenomen naar België: de nieuwe variant met de golvende bovenrand van de flappen die in Hongarije geïntroduceerd werd, en de lower downforce versie (boven).

AlphaTauri AT04 detail

De achtervleugel van AlphaTauri voor de Grand Prix van België heeft een subtiele schepvormige hoofdplaat. De innovatieve overgang van de bovenste flap naar de endplate ontbreekt.

Alpine A523 voorvleugel

Een beter beeld van de nieuwe specificatie voorvleugel voor de Alpine A523, met de golvende bovenste flap.

Alpine A523 brake drum detail

De achterremconfiguratie van Alpine, met een goed beeld van de koelopeningen tussen de fence en remtrommel.

Alpine A523 neus

Detailopname van de lower downforce voorvleugel van Alpine, met een flinke uitsparing in de bovenste flap.

Ferrari SF-23 detail

De voorvleugel van Ferrari voor Spa-Francorchamps beschikt over een veel smallere bovenste flap voor meer topsnelheid en minder neerwaartse druk.

Ferrari SF-23 detail

Een close-up van de slot gap seperators die de bovenste twee flappen met elkaar verbinden. Deze elementen zijn inmiddels uitgegroeid tot mini-vleugeltjes om de lucht zo veel mogelijk naar buiten te sturen.

Ferrari SF-23 detail

De lower downforce achtervleugel van Ferrari beschikt over een brede V-groef in de centrale sectie van de bovenste flap. Bovendien is deze voorzien van een Gurney voor een kleine portie extra neerwaartse druk. Op deze foto zien we ook goed de onorthodoxe verbinding tussen endplate en bovenste element van de vleugel, zoals we inmiddels bij meerdere teams hebben gezien.

Ferrari SF-23 voorvleugel

Detailopname van het buitenste gedeelte van de voorvleugel en de endplate. In de achterste onderhoek is een klein rond vinnetje geplaatst, terwijl de vier flappen voorzien zijn van een kleine uitsparing zodat de lucht beter naar achteren gestuurd wordt.

Red Bull Racing RB19 detail

Een kijkje binnenin de sidepods van de Red Bull RB19, met de nieuwe behuizing, vormgeving en positionering sinds het updatepakket in Hongarije.

McLaren MCL60 detail

Ter vergelijking een blik in de sidepod van de McLaren MCL60. Ook hier is de radiator en de behuizing van diverse componenten goed zichtbaar.

Alfa Romeo Racing C43 detail

De achtervleugel van Alfa Romeo beschikt over de meest extreme driehoekige overgang van flap naar endplate.

Alfa Romeo Racing C43 brake drum detail

Close-up van de remconfiguratie van de Alfa Romeo C43, inclusief de ‘snorkel’ die koele lucht richting remklauw brengt.

Aston Martin AMR23 brake drum detail

De binnenste trommel van de achterremconfiguratie van Aston Martin is voorzien van een rij vinnen om de luchtstroom naar de gewenste plek te sturen. Hieromheen komt nog een remtrommel, waardoor de lucht tussen de twee elementen beweegt.

Aston Martin AMR23 brake drum detail

Close-up van de voorremconfiguratie van de AMR23, met een mooi beeld van de openingen die lucht richting remklauw en -schijf sturen ter koeling.

Haas VF-23 detail

Haas heeft gekozen voor een goedkopere manier om de luchtweerstand te verminderen. De VF-23 is voorzien van een significant smallere bovenste flap van de endplate.

McLaren MCL60 voorvleugel

Een detailopname van de voorvleugel van de MCL60. Hier is goed te zien dat de verbinding tussen de flappen en de endplate minimaal is, om zo veel mogelijk lucht naar buiten langs de roterende voorband te sturen.

Aston Martin AMR23 detail

Een ongebruikelijk beeld van de achtervleugel van de Aston Martin, namelijk van onderen gezien. De beam wing wordt middels een speciale verbinding aan de bovenkant van de kreukelzone bevestigd.

Red Bull Racing RB19 brake drum detail

De voorremconfiguratie van de RB19, zonder de buitenste remtrommel eromheen. De remschijf is hier goed te zien, evenals de kleine pinnetjes op de remklauw om gewicht te besparen en koeling te verbeteren.

Red Bull Racing RB19 achtervleugel

Een mooi beeld van de achterkant van de Red Bull, inclusief de achtervleugel. De kampioensformatie lijkt te kiezen voor een vleugel met wat meer downforce dan de concurrenten. We zien ook mooi wat onderdelen van de achterwielophanging die normaliter verstopt zijn onder het bodywork.

Alpine A523 detail

Close-up van de tea-tray onder de bolide, voordat deze verbonden is aan het chassis van de Alpine A523.

McLaren MCL60 vloer detail

De vloer en rand van de McLaren MCL60 voordat deze bevestigd wordt aan het chassis.

Williams FW45 detail

Williams heeft een low downforce achtervleugel meegenomen naar Spa, met een licht schepvormig design en een smalle overgang naar de endplate.