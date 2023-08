Waarom Baku-Miami voor zowel Max Verstappen als Perez het kantelpunt is geweest

Laten we vooropstellen dat Max Verstappen in zo'n beetje ieder scenario nu wel aan de leiding van het wereldkampioenschap had gestaan en dat hij in ieder scenario ook wel met wereldtitel nummer drie aan de haal was gegaan in de RB19. Het maakte verhalen van analisten begin dit jaar dat we 'een echte titelstrijd' zouden krijgen een tikkeltje voorbarig. Sergio Perez won in Jeddah en Baku en deed zijn bijnaam 'king of the streets' daarmee eer aan, maar nadien zouden de daadwerkelijke verhoudingen duidelijk worden. Miami is daarbij voor beide heren een kantelpunt gebleken.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan stonden Verstappen en Perez met een nagenoeg gelijk aantal punten bovenaan het WK. De Grand Prix van Miami volgde en daar kreeg Verstappen zaterdag een knauw te verduren. Een rode vlag veroorzaakt door Charles Leclerc zorgde voor een vroegtijdig einde aan de kwalificatie. Het leidde ertoe dat Verstappen zijn laatste vliegende ronde in Q3 niet af kon maken en dat hij genoegen moest nemen met P9 op de grid. Perez mocht daarentegen vanaf pole-position vertrekken en kon de WK-leiding net als alle Mexicaanse fans op de tribune - die overigens in zeer groten getale aanwezig waren in The Sunshine State - al ruiken.

Een mentaal effect beide kanten op: Van wijzen op de 1 tot kwalificatiereeks

Des te harder kwam de tik aan dat Verstappen twaalf ronden voor het einde van de race in hetzelfde materiaal langszij kwam. Perez probeerde nog wel te verdedigen, maar moest nadien erkennen dat er geen kruid tegen gewassen was. Het moment heeft met de kennis van nu beide kanten op een (mentaal) effect gehad. Aan de ene kant heeft Verstappen met de overwinning een signaal afgegeven, een signaal dat hij na Baku ook af wilde geven. Het is wat de Engelsen een 'statement of intent' noemen. Het is in dat opzicht ook tekenend dat Verstappen na afloop op bijna Vettelachtige wijze naar het startnummer 1 op zijn auto wees. Het is normaliter niet meteen des Verstappens, maar geeft wel aan dat de Limburger het signaal wilde afgeven dat alleen hij de regerend en ook aanstaande wereldkampioen is en dat anderen zich geen illusies moeten maken.

Het mag met dit in het achterhoofd ook geen verrassing heten dat Verstappen de Grand Prix van Miami net voor de zomerstop zijn favoriete overwinning van de eerste seizoenshelft noemde. "Het is altijd moeilijk om te kiezen, omdat er veel mooie overwinningen tussen zitten en sommige wat meer rechttoe rechtaan zijn geweest dan andere. Maar de zege waar ik zelf het meest van heb genoten, is toch wel die in Miami. Dat is best een lastige baan en we moesten daar natuurlijk door het veld snijden. De kwalificatie verliep niet goed, maar we konden de hele race geweldig managen", liet Verstappen tijdens de persconferentie op Spa-Francorchamps weten. "Dat is in ieder geval een race waar ik zelf heel erg van heb genoten."

Verstappen heeft de puntjes op de spreekwoordelijke i gezet, terwijl het voor Perez juist een teleurstelling bleek. De dag waarop een groot deel van de Mexicaanse fans hem de WK-leiding toedichtte, is geëindigd in een soort reality check. Het is in dat opzicht ook geen toeval dat de moeizame reeks, vooral in kwalificaties, nadien begon. Checo heeft in persconferenties meermaals heel open en eerlijk uitgelegd dat het samenhing met vertrouwen, of beter gezegd het gebrek daaraan - ook in de auto. Aan de auto is er echter niet veel veranderd, in ieder geval niet tijdens de periode waarin hij worstelde. Zo had Red Bull een eerste updatepakket voordien al in Baku geïntroduceerd en volgde een tweede noemenswaardige stap pas in Hongarije. Perez worstelde echter met het gevoel in zijn auto over één ronde en volgens Christian Horner en Helmut Marko ook met de druk die hij zichzelf heeft opgelegd om wereldkampioen te worden. Niet voor niets zei laatstgenoemde vlak voor de zomerstop dat Perez 'uit zijn kampioenschapsdroom is ontwaakt' en voegde Horner toe dat de zesvoudig Grand Prix-winnaar vrijuit kan racen nu de wereldtitel uit zicht is.

Verstappen: "Vooral veel geleerd tijdens het Baku-weekend"

Tijdens de persconferentie op Spa-Francorchamps zei Verstappen afsluitend nog iets dat best noemenswaardig is. Hij voegde aan zijn terugblik op de eerste seizoenshelft toe: "Gedurende de eerste helft van dit jaar hebben we ons als team verbeterd en ben ik mezelf ook steeds comfortabeler gaan voelen in de auto. Dat gaat vooral om op het oog kleine details." Verstappen zegt het hier nog niet met zoveel woorden, maar het blijkt in de praktijk om het raceweekend in Baku te gaan. Als Viaplay de tweevoudig wereldkampioen vraagt welke race uit de eerste seizoenshelft het belangrijkst is geweest, luidt het antwoord namelijk: "Baku."

Het klinkt misschien vreemd in de oren dat Verstappen niet voor één van zijn tien overwinning in de eerste seizoenshelft kiest, maar de de Grand Prix van Azerbeidzjan is volgens hem van cruciaal belang geweest voor de omslag die in Miami volgde. "Uiteindelijk heb ik in Baku natuurlijk niet gewonnen, maar daar heb ik wel heel veel geleerd. Ik zei dat toen ook al meteen na de race. Bepaalde mensen dachten nog 'ja, dat zegt hij alleen maar om aan te geven dat het allemaal beter kan', maar uiteindelijk heb ik daar echt heel veel geleerd van die race. Dat geldt ook voor mezelf, over hoe ik de auto qua afstelling wil hebben. Vanaf dat moment is het alleen maar beter gegaan."

Het geeft om te beginnen aan hoe klein het ideale 'operating window' van de huidige generatie F1-auto's is en dus hoezeer op het oog minuscule details het verschil kunnen maken. Daarnaast zegt het iets over de denkwijze van Verstappen, waarbij een moeizaam weekend onderaan de streep nog meer kan opleveren dan een dominante zege. "Ik kan natuurlijk ook wel de Grand Prix van Hongarije noemen, waarin ik dertig seconden voor lag, maar je leert uiteindelijk meer van de weekenden waarin het niet helemaal lekker loopt." Het totaalplaatje maakt dat Verstappen het weekeinde in Baku het belangrijkste moment van de eerste seizoenshelft vindt en Miami de mooiste zege. Beide dingen bij elkaar opgeteld vormen het kantelpunt van dit F1-seizoen, waardoor het nu niet meer de vraag is of maar enkel nog wanneer Verstappen de derde wereldtitel veiligstelt.

Video: Vijf conclusies na de eerste twaalf races van het Formule 1-seizoen 2023