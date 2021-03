Bahrein verwelkomt gevaccineerde fans bij openingsrace F1

De Formule 1 trapt het seizoen 2021 tussen 26 en 28 maart af met de Grand Prix van Bahrein. Afgelopen november was de klasse voor het laatst te gast in de golfstaat, waarbij het achter gesloten deuren twee races reed op het Bahrain International Circuit. Donderdag kondigde het circuit aan dat er bij de aanstaande editie van de GP van Bahrein wél fans aanwezig mogen zijn, op de voorwaarde dat zij meer dan twee weken hersteld zijn van het coronavirus of dat zij twee weken eerder al een tweede vaccinatie tegen het virus hebben ontvangen. Via de Bahreinse BeAware-app wordt bijgehouden of men in aanmerking komt voor een ticket.

Hoewel er alleen herstelde en gevaccineerde fans welkom zijn bij de race, worden de voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet ineens geschrapt. Dat houdt in dat de toeschouwers altijd een mondkapje moeten dragen en dat ze bij aankomst worden onderworpen aan een gezondheidscontrole. Social distancing blijft van kracht, terwijl het entertainment en de fan experiences in de buitenlucht worden gehouden. Vanwege de maatregelen is er geen F1 Paddock Club en worden de bedrijfslounges niet gebruikt.

“We zijn verheugd dat we vandaag kunnen beginnen met de kaartverkoop en dat we fans weer de kans geven om het F1-spektakel mee te maken”, zei CEO Sjeik Salman bin Isa Al Khalifa van het Bahrain International Circuit. “Ik ben dankbaar voor de steun die we krijgen van de Bahreinse regering en de samenwerking die ervoor zorgt dat de F1-race ieder jaar een succes is. In het bijzonder dank ik de Nationale Eenheid voor de strijd tegen het coronavirus en het ministerie van gezondheid in Bahrein voor hun planning en begeleiding, waardoor we een veilige ervaring kunnen bieden aan de fans.”

Onlangs heeft Bahrein al het personeel dat bij de wintertest en de Grand Prix werkt een kans aangeboden om twee COVID-19-vaccinaties te krijgen, als zij de gehele periode van drie weken in het land blijven. Dat aanbod werd door de F1 geweigerd. Komende week reizen de teams en coureurs af naar Bahrein, waar tussen 12 en 14 maart de wintertest op het programma staat. Twee weken later wordt de openingsrace van het F1-seizoen georganiseerd.