GP van Bahrein: De laatste F1 2021 tech-updates uit de pits

Een blik onder de huid van de Mercedes W12 onthult een grotere inlet plenum (luchtkamer) van de power unit (gemarkeerd in groen). Dit zorgt voor de uitstulping in het bodywork van dit jaar.

De voorwielophanging en brake ducts van de Mercedes, zonder de remtrommel eromheen. Zo krijgen we een goed beeld van de kanalen binnenin het systeem om de lucht naar de gewenste plekken te sturen en achter het wiel de luchtstroom te beïnvloeden.

Een close-up van het gebied rond de sidepod en het chassis. Hier zie je goed een kleinere inlaat in het bodywork onder de crashstructuur voor extra koeling van de electronica.

De inlaat van Ferrari’s brake duct is voor dit jaar veel vierkanter gevormd.

Mercedes beschikt over een grote koelopening langs het bevestigingspunt van de halo. Zie ook het vinnetje tussen de airbox en de halo, bedoeld om de luchtstroom subtiel te sturen.

De nieuwe brake ducts van de W12, waarbij de luchthapper als het ware is omgedraaid: de bredere sectie bevindt zich aan de onderzijde. Hierdoor kon het team omringende elementen verplaatsen of verwijderen, waardoor de luchtstroom richting de vleugeltjes vrijer en dus efficiënter is.