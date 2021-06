Analyse: Winnaars en verliezers GP van Azerbeidzjan

Winnaars:

Het woord 'disaster' viel niet op twee handen te tellen tijdens zijn mediasessie op zaterdag. De eerste run was een 'disaster', de late rode vlag ook en niet te vergeten het verkeer tijdens de out-laps. Sergio Perez kwalificeerde zich als zevende, al zou dat door een gridstraf van Lando Norris nog de zesde startplek opleveren. Tegelijkertijd straalde de Mexicaan rust uit en juist dat is cruciaal in dat tweede Red Bull-zitje, waarbij de druk er altijd op staat. Perez wist dat de RB16B ijzersterk zou zijn qua race pace en maakte er zondag optimaal gebruik van. Hij was agressief wanneer het moest, namelijk in de openingsfase, en toonde zich nadien de ideale teamgenoot van Verstappen. Hij zat tussen de Nederlander en diens titelrivaal in als een sublieme buffer: twee tegen één, maar dan eens andersom. Minstens zo belangrijk is dat hij daarmee zat waar hij moest zitten om te profiteren van chaos. Dat is precies wat we in de slotfase hebben gezien. Verstappen viel weg en Perez bleek goud waard voor Red Bull door de tweede opeenvolgende zege van het team binnen te halen. Exact na de beloofde aanloopperiode van vijf races: een man een man, een woord een woord.

Even bijzonder was dat de man naast Perez op het podium hem vorig jaar nog had verdreven bij zijn voormalige werkgever. Sebastian Vettel heeft het Aston Martin-zitje overgenomen en Perez hoorde dat zoals bekend door een iets te dun muurtje van zijn hotelkamer. Niet chique, maar wel hoe de Formule 1 soms is. Vettel dacht bij de groene brigade nieuw elan te vinden, maar dat is in de eerste maanden geen sinecure gebleken. Het team van Otmar Szafnauer worstelde en Vettel als coureur eveneens. In Monaco liet hij zijn ontegenzeggelijke klasse echter zien en in Baku volgde de fraaie beloning. Een podium en eentje 'on merit', zoals de Britten dat zo mooi stellen. Vettel reed een strakke inhaalrace vanaf de elfde plek en maakte vooral indruk door bij de safety car-herstart bijzonder wakker te zijn. P2 is een mooie beloning voor Seb, er zullen bijzonder weinig mensen in de paddock zijn die hem zo'n opsteker misgunnen.

Het is een tikkeltje saai om alle podiumfinishers onder de winnaars te scharen, maar ditmaal is er geen ontkomen aan. Dit podium kwam volslagen onverwacht en iedere coureur op dat ereschavot verdient een pluim. Zeker ook Pierre Gasly, die met een uiterst volwassen optreden en een prachtige inhaalactie op Charles Leclerc beslag wist te leggen op P3. "Nu heb ik mijn verzameling compleet", grapte hij na afloop. "P1 had ik al na die zege in Monza, P2 had ik ook al en nu heb ik alle podiumplaatsen te pakken." Het is bepaald geen toeval dat al die ereplaatsen met het zusterteam van Red Bull zijn behaald. Na zijn degradatie medio 2019 heeft Gasly de rug immers op lovenswaardige wijze gerecht. Hij is uitgegroeid tot een onbetwiste leider binnen AlphaTauri en gedijt uitstekend onder de vleugels van Franz Tost. Zijn derde podiumplek in de koningsklasse is terecht en als hij op deze voet doorgaat, volgen er zeker meer.

Verliezers

In de meest letterlijke zin is Max Verstappen de grootste verliezer van het weekend, al kon hij daar weinig tot niks aan doen. De Nederlander had 'een makkelijke overwinning' voor het grijpen, wist zich in de rug gedekt door Perez en had de voorsprong in het kampioenschap kunnen uitbouwen tot vijftien punten. Een prachtig vooruitzicht, maar een klapband van Pirelli besloot anders. Het Italiaanse merk gooit het op brokstukjes en alhoewel dat op zich kan kloppen, moet Pirelli de hand ook in eigen boezem steken. Zo is dit bepaald niet de eerste keer bij het Italiaanse merk, denk aan Imola vorig jaar of Stroll in Mugello. Met snelheden van meer dan driehonderd kilometer per uur is het levensgevaarlijk en ook bijzonder onwenselijk, zeker in een sport die anno 2021 zo veel aandacht besteedt aan veiligheid. Daarbij moet ook niet worden vergeten dat Pirelli met een robuustere constructie is gekomen om het aantal klapbanden te minimaliseren. In Baku viel er weinig van te merken. Pirelli zag de bui vrijdagavond overigens al deels hangen, waarna ze de minimale bandenspanning hebben aangepast. Na die ingreep adviseerde men nog altijd stints van 36 tot 40 ronden op de harde band, maar dat is teveel van het goede gebleken. Fysieke gevolgen voor coureurs zijn gelukkig uitgebleven, maar in een titelstrijd van 'marginal gains' is dit wel een dure zeperd.

De klapband van Verstappen had nog veel kostbaarder kunnen zijn als Lewis Hamilton 'gewoon' had gedaan wat hij had moeten doen: de puntjes mee naar huis nemen en zijn handen heel erg dichtknijpen. De Brit leek het geluk net als in Imola - toen een nulscore met enig fortuin nog veranderde in P2 - aan zijn zijde te hebben, maar vergooide het zondag zelf. Met een zogenaamde 'magic button' zette hij de rembalans per ongeluk helemaal naar voren en dat levert al snel een blokkerend wieltje en dus het missen van de eerste bocht op. Desondanks is het fair om vast te stellen dat Hamilton het gisteren op zeldzame wijze heeft laten liggen. Zeker voor een zevenvoudig wereldkampioen, die er in de voorbije weken prat op is gegaan de ervaren man te zijn. Voor zo'n ervaren kampioen is het ongelooflijk knullig om dit buitenkansje onbenut te laten. Voor de neutrale F1-kijker is het trouwens goed nieuws, het gat blijft immers vier punten (terwijl het er 22, met eventueel een snelste raceronde voor Hamilton, hadden kunnen zijn). Goed nieuws voor de neutrale fan, maar niet bepaald voor Toto Wolff.

Laatstgenoemde heeft de recente prestaties van zijn team 'onacceptabel' genoemd. Na afloop van de race ging het niet meer over een 'excessief doorbuigende' achtervleugel. Nee, Wolff had de handen vol aan zijn eigen equipe. Waar Hamilton het op één specifiek moment heeft laten liggen, was Valtteri Bottas geen schim van een Mercedes-coureur in Baku. De Fin gaat normaal goed op circuits met bijzonder weinig grip, zoals Baku en Sochi, maar afgelopen weekend viel er niets van te merken. Op donderdag arriveerde hij te laat en alhoewel dat slechts symbolisch is, heeft hij het hele weekend achter de feiten aan gelopen. "Zelfs Valtteri staat in de top-tien, daar kunnen we trots op zijn", liet Hamilton zaterdag nog weten. Het leek een tikje cynisch, maar op zondag bleek daar een aardige kern van waarheid in te zitten. De GP van Azerbeidzjan werd namelijk een martelgang voor Bottas. Hij heeft meermaals het vermoeden uitgesproken dat er iets 'structureel mis is' met zijn auto en in bepaald opzicht is dat te hopen voor hem. Anders is het voorbije weekend geen goede sollicitatie geweest voor een Mercedes-zitje in 2022 en mag George Russell zijn helm alvast laten spuiten. Normaliter is Bottas de ideale wingman, maar afgelopen zondag was het juist twee tegen één door zijn afwezigheid.