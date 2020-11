GP Australië werkt aan plan voor publiek bij opening F1-seizoen

De Formule 1 presenteerde dinsdag de kalender voor het seizoen 2021 en traditiegetrouw krijgt Melbourne de eer om de eerste Grand Prix te organiseren. De race van organisator Australian Grand Prix Corporation moet op 21 maart plaatsvinden. Het nieuws volgt op de voorzichtige heropening van Melbourne na een dodelijke tweede golf van het coronavirus. Op het dieptepunt in juli werden er 700 besmettingen per dag geregistreerd in de stad. Daarom werd een zeer strikte lockdown, waarbij de inwoners tot wel 23 uur per dag binnen moesten blijven.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want al tien dagen op rij zijn er geen besmettingen vastgesteld in Melbourne. Daardoor is de lockdown inmiddels iets minder strikt dan voorheen. De verwachting is dat er voor Kerstmis een nieuw ‘COVID-normaal’ is en dus is er ook optimisme dat er in maart publiek aanwezig mag zijn bij de opening van het F1-seizoen. In andere delen van Australië mogen inmiddels alweer tienduizenden fans toegelaten worden in stadions en daarom werkt AGPC samen met de regering van de staat Victoria en gezondheidsinstanties om ook publiek bij de GP van Australië te hebben.

“We zijn heel blij dat het wereldkampioenschap Formule 1 in 2021 traditiegetrouw in Melbourne begint”, zei Andrew Westacott, CEO van de AGPC. “We blijven nauw samenwerken met gezondheidsautoriteiten en de regering van Victoria terwijl we plannen ontwikkelen voor de aanwezigheid van fans. Die plannen worden aangekondigd zodra ze afgerond zijn. We hanteren een verstandige, aanpasbare en flexibele aanpak, waarbij een veilige omgeving voor fans en deelnemers onze topprioriteit geniet. Onze enorme locatie in het park met 10,6 kilometer aan baanafzetting biedt ons de perfecte gelegenheid om een COVID-veilige locatie te creëren.”

Het grootste obstakel voor de Grand Prix van Australië is de toegang tot het land. De grenzen zijn lange tijd helemaal op slot geweest en het is onwaarschijnlijk dat die helemaal geopend worden totdat er een vaccin op de markt is. Mogelijk lukt het de F1 om een uitzonderingspositie te bemachtigen waardoor het personeel, de teams en de rijders zonder problemen het land binnen mogen komen. Anders wordt men mogelijk gedwongen om twee weken in quarantaine te gaan voordat ze het land binnen mogen komen voor de race.