Twee Grands Prix, twee 1-2’tjes voor Red Bull Racing. Toch was niet iedereen bij de formatie uit Milton Keynes blij na de race in Saudi-Arabië. Max Verstappen baalde van de betrouwbaarheidsproblemen in de kwalificatie, waardoor hij op zondag genoegen moest nemen met de tweede plek. De strijd om de snelste ronde in de slotfase van de race zette daarentegen weer kwaad bloed bij Sergio Perez. Beide mannen zullen gebrand zijn op een zege in Albert Park, of kan de concurrentie eindelijk serieus tegenstand bieden? We weten het zondagochtend in alle vroegte.

Hoe laat start de GP van Australië?

Datum: Zondag 2 april 2023

Start Nederlandse tijd: 07.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Australië 2023 op het Albert Park Circuit in Melbourne wordt verreden op zondag 2 april 2023. De race gaat om 15.00 uur lokale tijd van start, dat is al om 07.00 uur in de Nederlandse ochtend. De coureurs rijden 58 ronden over het 5,303 kilometer lange circuit in het Albert Park. Het baanrecord staat sinds 2022 op naam van Charles Leclerc met een 1.20.260.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Australië

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 31 maart Eerste vrije training 03.30u - 04.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 31 maart Tweede vrije training 07.00u - 08.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 1 april Derde vrije training 03.30u - 04.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q1 07.00u - 07.18u 16.00u - 16.18u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q2 07.25u - 07.40u 16.25u - 16.40u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q3 07.48u - 08.00u 16.48u - 17.00u Zondag 2 april Grand Prix van Australië 07.00u 15.00u*

* Tijdsverschil in verband met einde Australische zomertijd

Formule 1 live kijken: de GP van Australië

Viaplay

Start voorbeschouwing: 06.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 07.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 09.45 uur

De uitzending van de Grand Prix van Australië van Viaplay begint op zondagochtend om 06.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen de analisten Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung. Zij blikken vooruit op de race en bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock. Op het circuit in Melbourne verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven samen met internationale expert David Coulthard interviews en analyses.

De live-uitzending van de race begint om 06.55 uur. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. De podiumceremonie na de race wordt volledig uitgezonden, waarna interviews met de hoofdrolspelers volgen. In de studio praten de analisten uitgebreid na over de belangrijkste momenten van de race.

Abonnement op Viaplay in Nederland

In Nederland zijn de Formule 1-rechten in handen van Viaplay. Een abonnement kost 15,99 euro per maand. Viaplay heeft geen vaste zender binnen het televisiepakket. Dat houdt in dat je de programma’s moet streamen naar je tv met bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV. Bij KPN, Ziggo en T-Mobile zijn speciale abonnementen af te sluiten, waarmee je de F1-actie op zaterdag en zondag via een aparte zender kunt kijken. Bekijk hieronder de actuele prijzen en acties bij de providers.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 06.00 uur

Start race (Nederlandse tijd): 07.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 09.40 uur

Het beste alternatief voor Viaplay in Nederland is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier is alle actie in Australië live te volgen. De voorbeschouwing op de race in Albert Park begint om 06.00 uur Nederlandse tijd. Vanaf het circuit blikken internationale experts vooruit op de naderende actie, met interviews, analyses en reportages. Ook wordt er een rondje over de grid gemaakt voorafgaand aan de race. Om 06.55 uur begint de World Feed met de live-uitzending van de race. Abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Frans, Portugees of Spaans. Na de finish volgt er nog een uitgebreide nabeschouwing met interviews en analyses van de belangrijkste momenten.

Wat kost F1TV Pro?

Er zijn twee abonnementen verkrijgbaar voor F1TV Pro: de jaarlijkse versie kost 64,99 euro, de maandelijks opzegbare variant is beschikbaar voor 7,99 euro (dat komt neer op 95,88 euro per jaar). Abonnees kijken live en on demand naar alle sessies van het Formule 1-seizoen: de vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix. Daarnaast krijg je toegang tot aanvullende features om de actie nog beter te volgen, zoals driver tracker, livetiming en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs.

Neem nog snel een abonnement op F1TV Pro en mis niets van de Grand Prix van Australië!

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

Uitzending: 17.00 uur tot 19.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt de Formule 1 in 2023 niet live uit. Normaliter wordt er rondom de Grands Prix een voor- en nabeschouwing uitgezonden. Dit weekend is het format anders. Om 17.00 uur wordt het Race Café XXL uitgezonden. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen diverse gasten om over de belangrijkste raceklassen te praten. Zo komt de Formule 1 in Australië aan bod, maar ook de MotoGP in Argentinië en de IndyCar in Texas die op zondagavond op het programma staan.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Australië

Start uitzending: 18.10 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt in 2023 uitgebreide samenvattingen uit van alle Formule 1-races. De hoogtepunten van de Grand Prix van Australië zijn vanaf 18.10 uur te zien. Het commentaar bij de beelden komt van Hans van Loozenoord. De belangrijkste momenten worden vanuit de studio geanalyseerd door voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Het programma duurt tot 18.39 uur.

GP Australië: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de Grand Prix uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag 06.00u - 09.45u Viaplay F1TV Liveverslag 06.00u - 09.40u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 19.00u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 18.10u - 18.39u NPO1

Actuele WK-stand Formule 1 2023: