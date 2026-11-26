Opinie

Formule 1 GP van Qatar

Gouden kans voor F1 en FIA om regels voor 2030 goed neer te zetten

Het overeengekomen kader voor de power unit-regels van F1 voor 2030 geeft de FIA een gouden kans om eindelijk het volgende reglement helemaal goed te krijgen

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 10:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Autosport



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Na de enerverende 'Las Vegas 500' van de Formule 1, de spectaculaire tegenhanger van een Indianapolis 500-ovalrace vol actie, maar dan in de straten van het gokparadijs, slopen er een paar denkfouten in sommige vragen die teambazen na afloop in hun persmomenten kregen.

Enkele dagen nadat de FIA een versneld besluit aankondigde om over te stappen op 2,1-liter V8-turbomotoren met minder elektrische energie, zette F1 met de huidige, veel bekritiseerde V6-hybrides zijn beste race tot nu toe neer, met 35 leiderswissels.

Doet F1 er dan verkeerd aan om die motoren nu al op te geven? Nog los van het feit dat dit een vrij extreem geval van recency bias is, gaat die vraag voorbij aan de redenen waarom het kampioenschap überhaupt een andere richting inslaat.

Ja, de race in Vegas was er een waar je je ogen niet vanaf kon houden. En de serie had geen betere plek kunnen kiezen om zich, kunstmatig of niet, van zijn beste kant te laten zien aan de nieuwste lieveling: corporate America.

Het staat ook niet in twijfel dat een geleidelijke verschuiving naar een 60/40-verdeling tussen verbrandingsvermogen en elektrische energie, tegen 2028, een deel van de problemen met deze auto's met energietekort verder zal afvlakken.

Maar Las Vegas was een uitzondering door het gecombineerde effect van de sterkere slipstream op de mijllange Strip en de huidige regels rond boostmodus, waardoor de leidende auto in feite een makkelijke prooi werd.

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Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Andere zorgen blijven bovendien terecht, zoals de vraag in hoeverre het gedrag van de power unit wordt bepaald door ingewikkelde motoralgoritmes en hoe tegennatuurlijk deze auto's zijn om te rijden. In de strijd om de zege, als onderdeel van de kopgroep, werd Kimi Antonelli zelfs dwarsgezeten door zijn control unit toen hij kort van het gas ging voor bocht 14 richting de Strip, zodat hij achter Max Verstappen kon blijven zitten om hem op het lange rechte stuk te passeren.

Daarmee trok de wereldkampioen van 2026 ongewild zijn batterij leeg. Volgens de regels wordt die automatisch aangesproken zodra de coureur weer gas geeft, waardoor hij op de Strip zonder boost kwam te zitten en terugviel in het veld. Normale racelogica en instinct worden nog altijd afgestraft, terwijl langzamer rijden dan gewenst in bochten die vroeger uitdagend en sneller waren nog steeds wordt beloond. Dat staat nog altijd haaks op wat racen zou moeten zijn, en het is nog niet zo lang geleden dat deze regels klassieke circuits als Silverstone en Spa-Francorchamps belachelijk maakten.

Grote complexiteit brengt hoge kosten met zich mee. Door in 2030 over te stappen op V8-turbomotoren wordt de volgende generatie power units eenvoudiger te ontwikkelen, te produceren en te gebruiken. Dat verlaagt niet alleen de kosten voor de huidige zes fabrikanten die zich eraan hebben verbonden, maar maakt de instapdrempel voor eventuele toekomstige OEM's lager, aangezien het kostenplafond voor power units tussen 2030 en 2034 naar verwachting daalt van 190 miljoen dollar naar 160 miljoen dollar.

Door nu al overeenstemming te bereiken over een raamwerk voor de overkoepelende hardware van 2030, dat volgende maand ter goedkeuring aan de World Motor Sport Council van de FIA kan worden voorgelegd, hebben de fabrikanten de autosportfederatie tijd gegeven.

Een van de belangrijkste redenen waarom de huidige, uit spaghetti-code bestaande regels zo'n onnodig ingewikkelde lappendeken van parameters zijn, is dat de doelpalen voor de FIA tijdens het vaststellen ervan zijn verschoven. Dat gebeurde alleen maar om genoeg fabrikanten aan boord te krijgen. Een aantal onbedoelde gevolgen en fundamentele problemen met het energietekort van de huidige auto's leidde vervolgens tot toevoegingen als actieve aerodynamica en andere maatregelen, zoals omslachtige afbouwpercentages voor energie en limieten op het terugwinnen daarvan, om de regels voor 2026 überhaupt werkbaar te maken.

De chassisregels zijn in feite opgeofferd aan de merkwaardige eigenschappen van de 50-50-power unit. Door nu al overeenstemming te bereiken over een raamwerk voor de overkoepelende hardware van 2030, dat volgende maand ter goedkeuring aan de World Motor Sport Council van de FIA kan worden voorgelegd, hebben de fabrikanten de autosportfederatie tijd gegeven.

Tijd en vrijheid voor de autosportfederatie om met chassisregels te komen die niet alleen het doel van verdere gewichtsbesparing halen zonder de veiligheid van de coureurs in gevaar te brengen, maar de auto's ook nauwkeurig afstemmen op de nieuwe motoren om het best mogelijke product op de baan te krijgen.

Mercedes, Ferrari, RBPT, General Motors, Honda and Audi are all committed for 2030

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Auto's die in de basis intuïtief zijn, maar ook belonend om te rijden, zodat coureurs, de belangrijkste ambassadeurs van F1, een reden hebben om de serie te verdedigen in plaats van haar om de twee weken af te branden.

Auto's met aerodynamische eigenschappen, eventueel aangevuld met een terugkeer van DRS als dat nodig wordt geacht, die samenwerken met het push-to-pass-systeem van de power unit, zodat inhalen op meer circuits mogelijk is dan nu zonder dat het zo simpel wordt als in Las Vegas.

Auto's die innovatie en engineering belonen, maar niet zo onnodig ingewikkeld zijn dat teams een groot deel van hun gelimiteerde middelen moeten besteden aan zaken als power unit-management en koeling, en die voor de meeste F1-volgers bijna niet te begrijpen zijn.

Vergis je niet: zoals het kampioenschap en de industrie er nu voor staan, is de stap naar eenvoudigere V8-motoren op duurzame brandstof de juiste. Dat die stap drie jaar van tevoren wordt afgesproken, geeft de FIA een uitgelezen kans om het eindelijk goed te doen.

The next set of F1 regulations will arrive in 2030

Photo by: Benjamin Vinel

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- Het Motorsport.com-team

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