Red Bull werkte vorige week een prima test af in Bahrein. Er waren geen noemenswaardige problemen te bespeuren en bovendien eindigde het team op twee van de drie dagen bovenaan de tijdenlijst. Dat dankte Red Bull aan Verstappen, die op de eerste en laatste dag van de test de snelste tijd noteerde. Mercedes had het daarentegen een stuk lastiger op het Bahrain International Circuit, met een minder straf tempo en bovendien een aantal problemen. Daardoor legde de kampioensformatie het laagste aantal ronden van alle teams af.

De betere indruk kwam dus duidelijk van Red Bull, maar de wedkantoren geloven er op dit moment nog niet in dat Red Bull en Verstappen de favorieten zijn voor de wereldtitel. Het Nederlandse kantoor Toto ziet Hamilton op dit moment als de favoriet om in 2021 zijn achtste wereldtitel te veroveren. Voor iedere euro inzet krijg je 1,43 euro terug als de Brit inderdaad kampioen wordt. Verstappen volgt op dat lijstje met een quotering van 3,65, daarna valt een gat richting Valtteri Bottas en Sergio Perez. Een titel van de tweede Mercedes-coureur levert dertien keer je inzet op, voor de Mexicaan van Red Bull is dat zelfs 15,5 keer de inzet. Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar bij Unibet.

Coureur Quotering Toto Quotering Unibet Lewis Hamilton 1,43 1,48 Max Verstappen 3,65 3,75 Valtteri Bottas 13,00 11,00 Sergio Perez 15,50 19,00 Daniel Ricciardo 35,00 41,00

Mercedes favoriet voor constructeurstitel

Voor het constructeurskampioenschap geldt hetzelfde, want ondanks de moeizame wintertest wordt Mercedes nog altijd als favoriet gezien voor de wereldtitel. Iedere euro die wordt ingezet op een wereldtitel van het Duitse fabrieksteam levert slechts 1 euro en 30 cent op. Inzetten op een wereldtitel van Red Bull is wat dat betreft een stuk lucratiever, want winst van de Oostenrijkse renstal levert 3,55 keer de inzet op. Op Unibet zijn de quoteringen nagenoeg hetzelfde met 1,33 (voor Mercedes) en 3,50 (Red Bull). Op beide site geldt McLaren als de nummer drie, maar gezien de quoteringen van 26,50 (Toto) en 34,00 (Unibet) achten beide wedkantoren het niet heel realistisch dat het in Woking gevestigde team met de wereldtitel aan de haal gaat.

Team Quotering Toto Quotering Unibet Mercedes 1,30 1,33 Red Bull 3,55 3,50 McLaren 26,50 34,00 Ferrari 29,00 34,00 Aston Martin 80,00 61,00

Verstappen kanshebber in Bahrein?

De quoteringen voor de openingsrace van het F1-seizoen, de Grand Prix van Bahrein, laten echter weer een ander beeld zien. Op dit vlak geldt Verstappen wel degelijk als de favoriet. Inzetten op een zege van de Nederlander levert je 2,39 keer je inzet op bij Toto, bij Unibet is dit 2,50 keer je inzet. Het verschil met Hamilton is echter klein, want op Toto staat de Brit op een quotering van 2,61. De quotering bij Unibet is zelfs 2,75. Daarna komen opnieuw Bottas en Perez, waarbij een zege tussen de zes en acht keer de inzet oplevert.

Coureur Quotering Toto Quotering Unibet Max Verstappen 2,39 2,50 Lewis Hamilton 2,61 2,75 Valtteri Bottas 5,75 6,00 Sergio Perez 8,15 8,00 Daniel Ricciardo 26,50 29,00