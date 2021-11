'Gokkantoren zien Hamilton na Qatar als favoriet voor F1-titel'

De titelstrijd in de Formule 1 lijkt tot de laatste race te gaan duren. Max Verstappen heeft na twintig races een voorsprong van acht punten op naaste concurrent Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur is echter bezig met een opmars, want voorafgaand aan de Grand Prix van Sao Paulo was het verschil tussen beide rijders nog 21 punten. Met twee zeges op rij heeft Hamilton de titelstrijd weer helemaal open gebroken en dus kan het met twee races te gaan nog alle kanten op. Zo zou Verstappen tijdens de aanstaande Grand Prix van Saudi-Arabië al wereldkampioen kunnen worden, al moet hij daar dan achttien punten meer scoren dan zijn rivaal.

Hoewel Hamilton de titel op zijn vroegst in de slotrace in Abu Dhabi kan behalen, is hij toch de favoriet om zijn achtste kampioenschap veilig te stellen. Dat blijkt uit onderzoek van Compare.bet. Gedurende het seizoen hebben zij de winstkansen in het WK voor coureurs bijgehouden van zowel Hamilton als Verstappen. Daarvoor zijn de fractionele quoteringen van de grootste Britse bookmakers verzameld om daar een gemiddelde van te maken. Dat werd vervolgens omgezet in een percentage, dat bekend staat als de impliciete waarschijnlijkheid. Het gecombineerde percentage van Hamilton en Verstappen ligt daarbij altijd boven de 100 procent, om zo rekening te houden met de marge van de bookmakers.

Daar waar Verstappen na de Grand Prix van Mexico nog 80 procent kans had op de titel en daarmee de uitgesproken favoriet was – Hamilton stond op 26 procent – is dat beeld na de races in Brazilië en Qatar omgeslagen. Op basis van de gegevens van de bookmakers maakt Hamilton nu bijna 62 procent kans op de titel, terwijl de kans van Verstappen is gedaald tot 45 procent. De laatste keer dat de coureurs op een vergelijkbaar percentage stonden, was eind mei na de GP van Monaco. Sinds de Nederlandse GP was Verstappen altijd de uitgesproken favoriet bij de bookmakers, maar met nog twee races voor de boeg is daar dus verandering in gekomen.