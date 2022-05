De renstal kende een dramatische seizoensstart door dit fenomeen en het zorgde ervoor dat de W13 niet op de juiste rijhoogte kon worden afgesteld. Het hobbelen weerhield Mercedes ervan om alle potentie uit de auto te halen. Lewis Hamilton en George Russell slaagden er in de eerste vijf GP's allebei niet in om vooruitgang te boeken met de wagen. Maar in Barcelona, waar het team een nieuw upgradepakket introduceerde, lijkt eindelijk de langverwachte doorbraak gemaakt te zijn.

Vanaf de eerste training op vrijdag leek porpoising verleden tijd en Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigt dat het probleem is opgelost. "We begrijpen het nu", trapt de Oostenrijker af bij Sky Sports. "Het is een aerodynamisch effect dat ontstaat door de vloer en het was lastig om met een oplossing te komen. Maar het team rond onze technische directeur en chef aerodynamica hebben het voor elkaar gekregen en dat is fantastisch."

Mercedes komt nog steeds zes tienden tekort ten opzichte van Ferrari en Red Bull, maar Wolff is ervan overtuigd dat zijn team kan beginnen met het dichten van het gat. Door het laten verdwijnen van porpoising kan de renstal de aandacht leggen op het sneller maken van de auto. "De andere teams hebben hun auto's al verder ontwikkeld, terwijl dat bij ons op pauze werd gezet door het gehobbel", legt Wolff verder uit. "Nu wij de reguliere ontwikkeling weer kunnen oppakken, de banden beter begrijpen en het stuiteren weg is, denk ik dat we een inhaalslag gaan maken. Ik geloof dat we hier in Barcelona een solide stap hebben gezet. Uiteraard moeten de verwachtingen realistisch blijven. Ik denk dat onze startposities het beste is van wat we konden verwachten."

Russell en teamgenoot Hamilton starten zondag op respectievelijk de vierde en zesde positie. Red Bull-coureur Sergio Perez staat tussen het duo in. De GP van Spanje start zondag om 15.00 uur.