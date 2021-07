Het is het nu al een van de meest besproken momenten van het Formule 1-seizoen 2021: de botsing van Lewis Hamilton en Max Verstappen op Silverstone. De titelrivalen raakten elkaar in de openingsronde, waardoor de Red Bull Racing-coureur met een harde klap in de bandenstapels eindigde. De schade aan de RB16B was enorm en werd door teambaas Christian Horner op zo’n anderhalf miljoen euro geschat. Tegelijkertijd waren er ook zorgen over de Honda-motor die Verstappen gebruikte toen hij crashte.

De krachtbron werd teruggebracht naar Japan om te onderzoeken of deze nog bruikbaar was na de crash, waarbij een impact van 51G werd geregistreerd. Als zou blijken dat de motor niet in orde was, dan zou Verstappen al in de elfde race van het seizoen zijn derde krachtbron in moeten zetten. Bij een volgende motorwissel zou de klassementsleider dan een gridstraf oplopen. Die zorgen zijn voorlopig echter overbodig, zo laat Red Bulls topadviseur Helmut Marko weten in gesprek met RTL Duitsland. “Godzijdank kan de motor opnieuw gebruikt worden. Als er verder geen moeilijkheden of technische problemen zijn, kunnen we het seizoen afmaken met de drie toegestane motoren. Dan loopt Max in de races geen gridstraf op.”

Motorleverancier Honda houdt intussen nog een slag om de arm over de inzet van de krachtbron. The Race citeert een verklaring van het merk, waarin wordt gemeld dat er op vrijdagochtend in ieder geval getest gaat worden met de krachtbron tijdens de eerste training op de Hungaroring. "Zonder de FIA-verzegeling te breken hebben we bepaalde onderdelen vervangen, zoals de reglementen toestaan. We gaan de motor vrijdag gebruiken voor een echte test op het circuit. Daarna hebben we een duidelijker beeld van de levensvatbaarheid als motor voor de race.”

'Nieuw bewijs laat heel ander licht schijnen op crash Silverstone'

De gebeurtenissen tijdens de Britse Grand Prix krijgen nog een staartje in Hongarije. Dinsdag kondigde de FIA namelijk aan dat Red Bull een herziening heeft aangevraagd van de straf die Hamilton kreeg voor de botsing met Verstappen. “We hebben artikel 14 van de Internationale Sportieve Code ingezet, waarin we ons recht op een review claimen. Hierbij brengen we nieuwe feiten in die nog niet beschikbaar waren ten tijde van de onderbreking van de race”, verklaart Marko. Er is vertrouwen bij Red Bull dat er hierdoor een zwaardere straf uitgedeeld gaat worden aan de grote rivaal in de strijd om de wereldtitel. “Een straf die een overwinning voorkomt zou passend zijn. Een drive through-penalty of een schorsing voor de volgende race, iets in die richting. Dat is echter aan de stewards", aldus Marko. "We zullen zien hoe ze er nu naar kijken. Wat wij gaan inbrengen laat denk ik een heel ander licht op de zaak schijnen."