Formule 1 GP van Mexico

"Goed genoeg voor pole": Max Verstappen baalt van verkeer in bocht 13 tijdens F1-kwalificatie Mexico

Max Verstappen kwam Lando Norris en Isack Hadjar tegen tijdens langzame ronden nadat hij op koers leek te liggen om mee te doen om pole in Mexico

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 23:23

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Max Verstappen baalde ervan dat hij zijn laatste run in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad niet kon afmaken. Hij stelde dat zijn ronde "goed genoeg was voor pole" voordat hij Lando Norris tegenkwam in de laatste sector.

De viervoudig kampioen was aan het einde van de tweede sector bijna een tiende sneller dan de ronde van uiteindelijke polesitter Lewis Hamilton, nadat hij een paarse eerste sector had gereden en Hamilton vervolgens in het tweede deel van de ronde evenaarde.

Vanaf dat moment liep de ronde van Verstappen echter mis. Nadat hij bij bocht 12 een flinke portie vuile lucht van de auto's voor hem had moeten incasseren, moest hij zich vervolgens richting bocht 13 tussen Isack Hadjar en Norris door wurmen. Norris probeerde naar de rechterkant te gaan, maar dat haalde Verstappen uit zijn ritme, waarna hij blokkeerde in de krappe linkerbocht van Foro Sol.

Verstappen brak zijn ronde daardoor af. Zijn eerste poging was goed genoeg voor de vierde plaats, maar hij krijgt een gridstraf van één plaats voor zijn incident met Liam Lawson in VT2 in hetzelfde groepje bochten in het stadiondeel. Daardoor start hij zondag achter Kimi Antonelli.

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"Ik kwam aan bij bocht 12 en zag een auto langzaam voor me rijden, dus daar verlies je al tijd door de vuile lucht", legde Verstappen uit.

"En dan zie ik ook de auto [Norris] rechts parkeren, wat je in die bocht niet wilt, want ik kom al met een iets andere lijn aan bij bocht 13. Je verliest je referentiepunt, want je hebt altijd je referentiepunten waar je remt, en daar staat een auto, dus je kunt het niet zien.

"Als je in de kwalificatie natuurlijk op de limiet zit en je verliest al dat soort dingen, en de hoek van de auto is iets anders, dan zorgt dat ervoor dat je blokkeert.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Voor mij werd de grip [gedurende de kwalificatie] alleen maar beter. Mijn grip was verschrikkelijk in de training, dus in de kwalificatie werd het voor mij alleen maar beter. Er viel dus niet veel te klagen.

"We deden mee om pole, mijn laatste ronde was zeker goed genoeg voor pole, maar helaas konden we de ronde niet afmaken."

Met het vooruitzicht dat hij in de race in Mexico-Stad door het veld moet komen, mocht hij de eerste twee startrijen bij de start niet kunnen verschalken, stelde Verstappen dat hij verwacht dat de motor heet zal lopen en zondag enige beheersing zal vereisen.

Hij voegde eraan toe dat hij, zelfs met het lange stuk naar bocht 1, liever op pole zou staan dan afhankelijk te zijn van de andere auto's richting de eerste bocht - of te worden blootgesteld aan het risico op oververhitting wanneer hij achter andere auto's vastzit.

"Alles wordt heet, dat weten we, maar het gaat waarschijnlijk meer om hoe de motor reageert wanneer hij echt heet draait", legde hij uit. "Misschien hebben we daar natuurlijk nog niet echt veel mee gereden, maar ik denk dat iedereen in hetzelfde schuitje zit.

"Het is hier met de temperaturen altijd heel lastig om te volgen, maar eerst moeten we denk ik ook zien hoe het tempo in de auto zal zijn.

"Hier zou ik altijd liever vanaf pole starten. Als je normaal gesproken een goede start hebt, is het oké, dan kun je racen. Ik bedoel, ze kunnen naast je zitten, maar het is niet zo dat ze je zomaar voorbij zijn, dus dan is het gewoon een gevecht om de bocht door te komen. Maar het hangt allemaal af van je start."

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