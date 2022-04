Gloednieuw F1-circuit in Miami bijna gereed voor Grand Prix

Het nieuwe Miami International Autodrome, een stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, is ontwikkeld door Apex Circuit Design. De baan gaat tegen de klok in en naar schatting doen de F1-bolides ruim negentig seconden over een ronde, met een gemiddelde snelheid van 215 kilometer per uur.

Met nog drie weken te gaan tot het evenement, worden de puntjes op de i gezet. “We zijn in de laatste fase van de aanbouw van dit ongelofelijke circuit”, aldus Miami GP CEO Richard Cregan. “We zijn zeer tevreden met de progressie die we geboekt hebben. De credits gaan uit naar het team hier, dat in samenwerking met de Formule 1 en de FIA binnen een zeer krap tijdsbestek dit circuit afgerond heeft. We hebben geprobeerd een circuit te creëren waar de coureurs heel graag op racen, met daarnaast een campus dat een unieke fanervaring biedt. We kunnen niet wachten tot de eerste race.”

De bouw van het circuit begon in april 2021. Alle permanente elementen, waaronder het pitgebouw en de wedstrijdleiding, zijn bijna gereed. In februari begon men met de installatie van de muren en vangrails rondom het circuit. De laatste laag asfalt werd in mei gelegd. Deze laatste weken gaat de aandacht uit naar tijdelijke elementen zoals tribunes. Ook worden de uitloopzones ‘Miami blue’ geverfd. “Er zijn geen compromissen gesloten”, voegt Cregan, eerder verantwoordelijk voor de bouw van de F1-circuits in Abu Dhabi en Rusland. “Ik heb nooit eerder gezien dat er zoveel energie gestoken is in het perfectioneren van het oppervlak van het circuit. Alles is precies volgens het ontwerp.”

