Alesi per direct weg bij Ferrari, zoekt heil in Japan

Dat Alesi de Scuderia zou verlaten was vorig seizoen al duidelijk: Alesi senior liet in november al doorschemeren dat het geld van de familie op was en dat een vervolg van Giuliano’s avontuur in de Formule 2 aan een zijden draadje hing. Ook had hij toen al te horen gekregen dat er in 2021 geen plaats meer voor hem zou zijn in de Ferrari Driver Academy. De 21-jarige Alesi maakte sinds 2016 onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de Scuderia. Hij reed in die periode drie seizoenen in de GP3 en twee in de Formule 2.

Alesi bedankt Ferrari voor de geboden kans in de afgelopen jaren en het afscheidscadeau. “Om achter het stuur van de SF71H te mogen kruipen was ongelooflijk opwindend, zeker met mijn vader naast de baan en zijn startnummer 28 op de wagen. De auto was wat betreft wegligging niet lastig te besturen, maar het vermogen was verrassend, er leek geen einde aan te komen. De directheid en efficiëntie van het remmen is ook indrukwekkend. Deze test was de best mogelijke manier voor mij om afscheid te nemen van Ferrari. Nu wacht er een nieuw avontuur op mij in Azië en ik kan niet wachten tot het begint.” Wat dat Aziatische avontuur inhoudt, is nog onduidelijk.