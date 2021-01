Giovinazzi tevreden met derde F1-seizoen naast ervaren Raikkonen

Giovinazzi en Raikkonen werden na heel wat speculatie in oktober bevestigd voor een derde seizoen op rij als teamgenoten bij Alfa Romeo. Het duo pakte in 2020 allebei vier punten tijdens een moeilijk seizoen voor Alfa Romeo, dat slechts achtste werd in de stand. Maar Giovinazzi liet wel een veel sterker seizoen noteren en stelde dat de ervaring van Raikkonen hem daar veel bij heeft geholpen, en de Fin ook in 2021 van pas zal komen.

"Met Kimi naast me denk ik dat ik nog meer stappen kan maken volgend seizoen", vertelde Giovinazzi aan Motorsport.com. "Het wordt heel belangrijk om hem te volgen, want zoals ik al vaak heb gezegd is hij nog altijd een van de beste rijders op de grid, zeker qua racetempo en het managen van de wedstrijd. Ik ben blij dat ik met hem verder kan werken."

De inmiddels 41-jarige Raikkonen is officieel de meest ervaren coureur op de grid met 329 starts. In zijn debuutseizoen volgde Giovinazzi vaak het voorbeeld van zijn ervaren teamgenoot, maar vorig jaar begon de Italiaan meer en meer zijn eigen weg te kiezen. "Toen ik hier begon concentreerde ik me meer op Kimi, om te kijken wat hij deed en waarom. Ik volgde hem bijna altijd. Maar vorig jaar kreeg ik meer ervaring en begon ik beter te weten wat het team wil en wat ikzelf wil. Ervaring maakt veel verschil in eender welke categorie, maar misschien nog meer in de Formule 1. Ik voel me na twee jaar en veel meer races klaar voor volgend seizoen. Ik heb vorig jaar al een goede stap gezet, maar heb voor volgend seizoen nog meer vertrouwen."