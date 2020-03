Foto's: De carrière van de jarige Gijs van Lennep (78)

Van Lennep rijdt in zijn carrière acht Formule 1 Grands Prix voor Surtees, Iso-Marlboro (het team van Frank Williams) en Ensign. Zijn beste resultaten zijn twee puntenfinishes in de Grand Prix van Nederland van 1973 en in de Duitse GP van 1975, als hij voor de Nederlandse inschrijving HB Bewaking Team Ensign rijdt.

Jonkheer Van Lennep staat echter vooral bekend als tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans. In 1971 wint hij de Franse endurancerace samen met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Vijf jaar later herhaalt hij dat kunststukje met Jacky Ickx. In 1999 wordt Van Lennep uitgeroepen tot de beste Nederlandse autosportcoureur van de twintigste eeuw.

De carrière van Gijs van Lennep in beeld: