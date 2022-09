Van Lennep gunt De Vries een kans in F1: “Meer kun je niet doen”

In een week is de wereld van Nyck de Vries uit Sneek totaal op zijn kop komen te staan. Na zijn optreden voor Aston Martin in de vrije training op Monza leek hij klaar te zijn met zijn werkzaamheden, maar op zaterdag werd hij opgeroepen om Alexander Albon te vervangen. In de kwalificatie schopte de Fries het vervolgens tot de achtste startplek, mede dankzij de gridstraffen van andere rijders. In de race kon hij zich handhaven in de top-tien en werd hij negende. Bij zijn Grand Prix-debuut pakte De Vries zodoende meteen punten. “Geweldig”, zegt Van Lennep in gesprek met Motorsport.com tijdens de Classic GP op het TT Circuit in Assen. “Hij doet er iets langer over en we moeten nog zien dat hij het voor elkaar krijgt, maar hij heeft het goed gedaan. Meer kun je niet doen. Ik werd ook achtste in mijn eerste Formule 1-race en kreeg het ook niet voor elkaar, maar dat is een beetje flauw om te zeggen. Hij heeft een supergoede race gereden, foutloos eigenlijk.”

De Vries had bij zijn optreden in Monza maar één taak en dat was om teamgenoot Nicholas Latifi om de oren te rijden. Daarmee maakte de voormalig Mercedes-junior uitstekende reclame voor zichzelf, waardoor hij nu in de belangstelling staat van meerdere teams. Dat is echter geen garantie op een zitje, stelt de eregast van de Classic GP. “Er zijn maar twintig plekken en dan zijn er nog een paar rijke vaders die plekken kopen, dat is nu eenmaal zo bij die kleinere teams”, gaat Van Lennep verder. “Laten we hopen dat hij een plek vindt. Bij Alpine hebben ze er ook een zootje van gemaakt, maar daar mag hij wel testen. Nu heeft hij met zoveel auto’s gereden dat hij daar de boel ook op scherp kan zetten, maar dat moet hij ook doen. De stopwatch liegt nooit, het gaat om de klok. Je moet als F1-coureur hard rijden en dat constant kunnen doen en dan kom je aan de beurt.”

Heeft De Vries keuze? “AlphaTauri, onmiddellijk”

Williams, Alpine én AlphaTauri hebben interesse in de diensten van De Vries. Hij zat vrijdag om tafel met Helmut Marko van Red Bull en test komende week voor Alpine in Budapest. “Wat is de beste keuze?”, vraagt Van Lennep zich af. “AlphaTauri zou heel mooi zijn, een opleidingsteam. Dat is een prima plek. Het gaat daar jammer genoeg niet zo goed, ik had wel meer verwacht als zusterteam van Red Bull. Die zijn zo bezig met zichzelf, ze kunnen alles uitwisselen. Of Pierre Gasly is toch niet zo goed als ik dacht dat hij was, dat kan ook. Die heeft het af en toe heel goed gedaan, maar de laatste tijd is het niet zo denderend. Dat kan aan die auto liggen, maar ook aan hem. Maar als De Vries de keuze heeft, moet hij onmiddellijk voor AlphaTauri kiezen. Van daaruit moet hij nog veel verder kunnen komen als die auto wat beter is. En als Hamilton nog een keer stopt, kan hij ook nog naar Mercedes.”

Terwijl De Vries jaagt op een plek in de Formule 1, stevent die andere Nederlander op zijn tweede wereldtitel af. Ook in andere takken van de autosport doet ons land het goed. Dat Nederland er in de autosport zo goed op staat, is volgens Van Lennep geen toeval: “Dat is al jaren bezig. In de Formule 3 en Formule 2 rijden goede Nederlanders, maar ook in de sportwagens. Overal duiken hele goede Nederlanders op. De sport is veel breder geworden in Nederland. We zijn er goed in, er wordt goed opgeleid. Ik heb er een klein beetje aan meegewerkt, we hebben een hoop mensen in de racerij gebracht. Dat is heel leuk om te zien.”