Van Lennep: “Arie Luyendykbocht is niet spannend meer”

Volgens de tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans zal de laatste bocht met name voor de coureurs in de andere raceklassen die op Zandvoort rijden, geen uitdaging meer vormen. “De Arie Luyendykbocht zal straks wel simpel zijn”, laat Van Lennep weten als Motorsport.com hem spreekt voor een nieuwe aflevering van ‘Herinneringen aan de Dutch Grand Prix’, die later op zaterdag online gaat. “Die wordt met elke auto makkelijk volgas te nemen. Met een Porsche Cup-auto moest je voorheen precies de goede lijn rijden om er volgas doorheen te kunnen. En dat maakte het nog een beetje spannend. Maar nu is die bocht niet spannend meer.”

Dat je als coureur door een enorme kombocht gaat, verandert daar volgens Van Lennep niets aan. “Nee, ongeacht welke lijn je rijdt, ga je daar straks volgas. De banking is alleen voor de Formule 1 nuttig, zodat er op het rechte stuk met DRS kan worden ingehaald.” De naamgever van de bocht is het overigens volledig met Van Lennep eens. “Hoe meer helling in een bocht, hoe makkelijker hij is. Het wordt geen moeilijke bocht, maar wel een interessante”, zei Luyendyk, die tweemaal de Indianapolis 500 won, eerder tegen NRC.

Dit alles neemt niet weg dat Van Lennep erg blij is met de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden op Circuit Zandvoort. “Het circuit was toch een beetje aan het verouderen. Er was hier en daar sprake van achterstallig onderhoud, om het zo maar te zeggen. Maar het circuit kan straks weer twintig tot dertig jaar mee. En daar bovenop hebben we ook nog eens de Grand Prix voor de minimale periode van drie jaar!” Vorig jaar september kwam Van Lennep nog met een Porsche 718 op het ‘oude’ Zandvoort in actie, tijdens de Historic Grand Prix. Op de vraag of hij ook het vernieuwde circuit gaat uitproberen als het af is, klinkt het enthousiast: “Absoluut! Natuurlijk gaan we daar ook een keer over rijden!”

Het volledige interview met Gijs van Lennep is later op zaterdag op Motorsport.com te lezen.

Video: Dronebeelden van de verbouwing van Circuit Zandvoort