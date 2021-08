Van der Garde ziet Bottas langer doorgaan bij Mercedes F1

Terwijl menigeen ervan uitgaat dat George Russell op korte termijn wordt aangekondigd als Mercedes-coureur voor 2022, voorspelt Giedo van der Garde juist een nieuw contract voor Valtteri Bottas bij het Zuid-Duitse merk. De ex-Formule 1-coureur baseert zich onder andere op de prestaties van de Fin in de afgelopen paar races. Voor de Grand Prix van Hongarije eindigde de coureur uit Nastola drie wedstrijden op rij op het podium.

“Ik heb wel het gevoel dat hij blijft”, zegt Van der Garde tegen Motorsport.com op de vraag wat Mercedes met Bottas gaat doen. “Afgelopen weekend ging hij gewoon wel goed. In alle vrije trainingen ging hij hard en in de kwalificatie zat hij er goed bij. Ik denk dat zijn contract getekend is. Hij reed toch wel met veel vertrouwen rond. Als je onder druk staat en nog geen nieuw contract hebt, dan kun je normaal gesproken niet zo goed presteren. Dus ik verwacht wel dat hij aanblijft voor volgend jaar. Maar ze zullen wel wat clausules in zijn contract hebben gezet met betrekking tot de performance.”

“Ik denk nog steeds dat George Russell het niet wordt, gewoon omdat Lewis dat niet wil”, vervolgt Van der Garde. Hij vermoedt dat de kwestie van de tweede rijder eerder dit jaar zelfs besproken is tijdens de contractonderhandelingen tussen de Brit en het team. “Ik denk dat Lewis daar wel over is begonnen. ‘Jongens, ik ga bijtekenen maar op twee voorwaarden: ten eerste dat mijn contract wordt verbeterd en ten tweede dat Bottas blijft.' Dat zou ik in elk geval zelf wel hebben gedaan. En als zevenvoudig wereldkampioen heeft hij zeker de macht om dat te doen.”

Van der Garde meent dat Mercedes ook een risico neemt, als het met Russell in zee besluit te gaan. “Lewis is de ster. Waarom zou je dan iets gaan veranderen? En als je twee Engelsen binnen je team hebt, hoe werkt dat dan straks met de pers? Stel dat Russell ineens sneller is? Dan raakt Lewis gefrustreerd. Dat gaat nooit werken. Dan krijg je alleen maar frictie binnen zo’n team. En Bottas is gewoon een goede tweede man. Ze hebben als team echt wel stappen gezet gedurende het jaar, vooral de laatste paar races. Ik denk dat hij daar volgend jaar gewoon weer zit.”

En Russell dan? “Die moet lekker bij Williams blijven. Ze hebben een geweldig weekend gehad. Het team zal er een goede boost van hebben gekregen. En er zit geld achter. Het is nu gewoon zaak om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. En hopelijk bouwen ze dan een goede auto voor volgend jaar.” Van der Garde denkt dat Williams er goed aan zou doen om een soort juniorteam van Mercedes te worden, iets wat al langer wordt gesuggereerd binnen de paddock maar waar de familie Williams eerder niets van wilde weten. “Russell is al een Mercedes-junior en Mercedes heeft zoveel knowhow om te delen. Waarom zou je dan niet een juniorteam van Mercedes willen worden? Mercedes krijgt dan meer data tot haar beschikking en Williams zou in één keer een grote stap kunnen zetten binnen het middenveld, of misschien zelfs nog verder naar voren. Dat zou voor George natuurlijk ook geweldig zijn.”

In dat geval blijft de deur voor Nyck de Vries - en alle andere namen die op de lange lijst met kandidaten van Williams zouden staan - gesloten. Van der Garde, oud-teamgenoot van De Vries in het Word Endurance Championship, verwacht namelijk niet dat Nicholas Latifi door de renstal uit Grove aan de kant wordt gezet. “Dat denk ik niet. Omdat zijn vader een belang heeft in het team. Die heeft heel veel geld in het team gestoken en een deel van de collectie van historische Formule 1-auto’s als onderpand genomen. Die zit er gewoon vol in. Dus ik denk niet dat ze Latifi zomaar gaan lozen.”

