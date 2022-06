Van der Garde ziet titelstrijd tussen Verstappen en Perez niet gebeuren

Sergio Perez is bezig aan een zeer sterk tweede seizoen in dienst van Red Bull Racing. De coureur uit Guadalajara was afgelopen zaterdag voor de tweede kwalificatie op rij sneller dan teamgenoot Max Verstappen en greep zondag vanaf de tweede startplek de leiding in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Nadat Carlos Sainz was uitgevallen met een hydraulisch probleem en Charles Leclerc de virtuele safety car die de Spanjaard had veroorzaakt, had aangegrepen voor een vroege pitstop, was het echter Verstappen die een beter tempo wist te rijden dan Perez. De Nederlander kon al snel afrekenen met zijn Red Bull-collega en nadat met Leclerc ook de tweede Ferrari was uitgevallen, was de 25ste overwinning van Verstappen in de Formule 1 een bekeken zaak. Perez finishte als tweede en is in het kampioenschap Leclerc voorbij. Verschillende F1-experts zijn van mening dat Perez dit jaar een serieuze titelkandidaat kan zijn, maar Giedo van der Garde, die teamgenoot van de Mexicaan was in de GP2 Series, is een andere mening toegedaan.

Op de vraag van Motorsport.com in hoeverre hij dit jaar een titelstrijd tussen de twee Red Bull-coureurs verwacht, antwoordt Van de Garde resoluut: “Niet!” Om vervolgens toe te lichten: “Perez heeft het heel goed gedaan in de afgelopen paar races. De auto ligt hem beter dan Max. Hij heeft een bepaalde rijtechniek die heel goed werkt met een auto die onderstuur heeft, waar bij Red Bull op dit moment sprake van is. Als hij van zijn rem gaat, stuurt hij heel agressief in en maakt hij een soort slip angle met zijn stuur, waardoor hij de auto heel goed kan positioneren. Dat is heel andere techniek dan Max heeft. Hoe de auto’s nu met het grondeffect zijn met de grip aan de achterkant, past perfect bij Perez. En hij doet het dit jaar heel erg goed. Hij zit heel dicht bij Max en is soms sneller in de kwalificatie. Na zijn overwinning in Monaco en contractverlenging zit hij in een lekkere flow. Maar met alle respect, we hebben zondag wel weer het verschil gezien tussen deze twee rijders.”

Volgens Van der Garde heeft Perez ‘een pak slaag’ gekregen van Verstappen. De analist van Viaplay tipte Verstappen voor de start al als winnaar. “Na de kwalificatie was Max pissig. Over het feit dat hij zijn ronde niet aan elkaar kon knopen en over het feit dat zijn teamgenoot er weer voor stond. Je zag gewoon dat hij boos was”, zegt Van der Garde. “Ik was zondagochtend nog met hem aan het appen en toen merkte ik al hij on fire was. Ik riep in de uitzending van Viaplay dat hij de race met tien seconden verschil zou winnen. Dat waren er uiteindelijk 21. Hij liet weer zien wie de nummer één is binnen het team. Hij gaf Perez toch wel een pak slaag, moet ik eerlijk zeggen. Het was een hele goede race van Max. Hij reed heel constant en maakte geen fouten.”

'Zo word je kampioen'

Verstappen worstelde eerder in het weekend met de balans, maar in de race was het gevoel in de auto een stuk beter bij de Limburger. Van der Garde: “Het lijkt wel alsof die auto begint te werken op het moment dat er meer benzine in gaat. Ik heb dat ook wel met een paar raceauto’s gehad, vooral LMP2’s. Dan waren we over één ronde totaal niet snel, maar vervolgens gooiden we de tank vol met benzine en ging hij wel werken. Dat zien we volgens mij nu ook bij Max gebeuren. Hij vindt een bepaalde set-up waarmee de auto voor de race met veel benzine heel erg goed is, maar hij in de kwalificatie op de een of andere manier tekort komt.”

Van der Garde wijst nog eens naar de verschillende wensen die Verstappen en Perez voor de auto hebben. “Max is een coureur die een hele sterke voorkant nodig heeft. Zodat als hij instuurt, hij de auto precies kan plaatsen waar hij wil. Het lijkt erop dat hij in de kwalificatie altijd iets te veel onderstuur heeft, waardoor hij de auto niet goed kan plaatsen en vervolgens niet vroeg op het gas kan. Daar verliest hij dan steeds tijd en dat is waarmee hij worstelt. Maar aan de andere kant: op zondag worden de punten verdeeld en als je dan je ding kan doen en blijft winnen, word je uiteindelijk kampioen.”

Bekijk bovenstaande video voor het volledige interview met Giedo van der Garde.