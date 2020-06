Van der Garde ziet niets in comeback Alonso: "Geef jeugd de kans"

De Formule 1 mag dan nog steeds stilliggen, de rijderscarrousel draait op volle toeren. Het balletje begon te rollen met het aangekondigde Ferrari-afscheid van Sebastian Vettel, hetgeen voor Van der Garde best verrassend kwam. "Ja, toch wel een beetje. Ik had namelijk verwacht dat hij zou blijven. Maar Sebastian kennende is hij echt een gevoelsmens. Hij moet in een team zitten waar hij veel vertrouwen krijgt en het gevoel heeft de nummer één te zijn. Met Charles Leclerc naast hem zag je dat snel veranderen", analyseert Van der Garde in gesprek met Motorsport.com.

'Vettel gaat eerder naar Aston Martin dan naar Mercedes'

Na deze aankondiging blijft de toekomst van Vettel onderwerp van gesprek. Mercedes zou een gedroomde bestemming zijn, maar Valtteri Bottas wist te melden dat het Zuid-Duitse merk daar niet aan meewerkt. Volgens Van der Garde logisch. "Ik zie dat ook niet gebeuren. Zolang Lewis daar nog zit, is hij volgens mij erg blij met Bottas als teamgenoot." Vanuit Mercedes ziet Van der Garde de noodzaak voor een tweede kapitein op het schip evenmin. "Met Lewis hebben ze al de grootste. Als hij aankomend seizoen weer de titel pakt, dan is hij de allergrootste ooit samen met Schumacher. Marketingtechnisch snap ik best dat mensen aan Vettel denken, maar ik zie Vettel nog veel eerder in zo'n Racing Point stappen bij Stroll. En dat hij dat team vervolgens met goede mensen en met Aston Martin erachter opbouwt tot een topteam."

De plek van Vettel bij Ferrari wordt zoals bekend ingenomen door ingenomen door Carlos Sainz. Er bestaan vraagtekens over de gewenste rol van de Spanjaard in Maranello - die van tweede viool of niet - maar los daarvan heeft Ferrari volgens Van der Garde een goede keuze gemaakt. "Ik vind Sainz zeker een goede coureur. Toen hij samen met Max in de Formule 1 kwam, in zijn rookie-seizoen, deed hij het eigenlijk hartstikke goed. En bij Renault heeft hij Hülkenberg ook gewoon verslagen", reageert de Racing Team Nederland-piloot. "Sainz is een harde werker en weet wat hij moet doen. Ik denk dat Ferrari het juiste duo bij elkaar heeft gezet. Sainz kan Leclerc ook uitdagen en dat is natuurlijk waar ze naar op zoek zijn. Dus ik vind het een terechte en goede keuze."

Geen Alonso: 'Geen jeugd de kans'

Sainz wordt op zijn beurt opgevolgd door Daniel Ricciardo, die een vacant zitje bij Renault achterlaat. Voor die positie bij de equipe van Cyril Abiteboul wordt één naam prominent genoemd: Fernando Alonso. Ziet Van der Garde iets in een rentree van de tweevoudig wereldkampioen? "Nee, als ik Fernando was dan zou ik dat ook helemaal niet meer willen. Hij komt dan voor de derde keer terug bij Renault en is nu ook nog ouder. Laat hem lekker focussen op IndyCar en de Dakar en geef een jong talent de kans in de Formule 1. Niet al die oude gasten meer: Kimi moet ook een keer opstappen en Fernando moet helemaal niet terugkomen." Een rentree van Hülkenberg ziet Van der Garde om dezelfde reden ook niet voor zich. "Ik heb nog even contact met hem gehad en hij zei wel aan een comeback te werken. Maar daarbij kun je ook van zeggen 'die heeft z'n tijd gehad' en geef een jong talent nu eens de kans."

Bekijk hierboven het volledige interview met Giedo van der Garde over de huidige rijdersmarkt en transfers in de Formule 1.